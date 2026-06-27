Trump-Meloni: il sondaggio che divide l’opinione pubblica, tutti i DATI

La polemica tra Trump e Meloni divide l’opinione pubblica italiana in modo netto, ma il dato più rilevante emerso dal sondaggio di Termometro Politico non sembra premiare la narrazione più favorevole alla presidente del Consiglio. Secondo la rilevazione, infatti, la risposta più scelta dagli intervistati, con il 43,3%, considera le critiche di Donald Trump paradossalmente esagerate non perché Giorgia Meloni avrebbe difeso con forza gli interessi italiani, ma perché sarebbe sempre stata “servile” nei confronti del presidente americano.

Il dato politico più significativo è proprio questo: la lettura più diffusa non coincide con l’immagine di una premier colpita ingiustamente dopo aver tenuto una linea autonoma, ma con una valutazione critica della sua postura internazionale. Una critica che, secondo quanto emerge dal sondaggio, non arriva soltanto da sinistra, ma anche da settori delusi della destra, contribuendo a indebolire la rappresentazione di Meloni come leader capace di difendere gli interessi nazionali.

Sondaggio Termometro Politico: la risposta più scelta critica Meloni

Secondo il sondaggio di Termometro Politico, il 43,3% degli intervistati ritiene che le critiche di Trump siano state paradossalmente esagerate perché Meloni sarebbe sempre stata servile nei confronti del presidente americano. È la risposta più scelta e, stando ai dati diffusi, anche quella largamente prevalente rispetto alle altre opzioni. Questo risultato assume un peso particolare perché mette insieme due elementi apparentemente contraddittori. Da un lato, gli intervistati giudicano eccessive le critiche di Donald Trump. Dall’altro, non trasformano questo giudizio in una difesa automatica della presidente del Consiglio. Al contrario, utilizzano la polemica per esprimere un giudizio severo sulla linea politica tenuta da Giorgia Meloni nei confronti degli Stati Uniti e, più in generale, sul rapporto con il presidente americano.

La questione centrale, quindi, non riguarda soltanto il merito dell’attacco di Trump, ma il modo in cui una parte consistente dell’opinione pubblica interpreta il posizionamento della premier. La categoria del “servilismo”, indicata nel testo della rilevazione, diventa il punto più sensibile del sondaggio, perché colpisce direttamente una delle immagini politiche più coltivate dal centrodestra: quella di un governo forte, autonomo e in grado di far valere la sovranità nazionale.

Meloni difesa dal 35%: “ha risposto in modo esemplare”

Il secondo dato più rilevante riguarda il fronte dei difensori della presidente del Consiglio. Il 35,0% degli intervistati sceglie infatti la risposta opposta, secondo cui Meloni avrebbe risposto in modo esemplare di fronte a un attacco immotivato. Questa quota rappresenta la seconda risposta più gettonata del sondaggio e conferma che una parte consistente dell’opinione pubblica continua a leggere la vicenda in chiave favorevole alla premier. Per questo segmento, la polemica tra Trump e Meloni avrebbe visto la presidente del Consiglio reagire correttamente, respingendo un attacco considerato privo di fondamento. Il dato del 35%, tuttavia, pur essendo rilevante, resta inferiore alla quota di chi sceglie la lettura più critica verso Giorgia Meloni. È proprio il confronto tra queste percentuali a dare alla rilevazione il suo significato politico più netto: la difesa della premier non è marginale, ma non riesce a imporsi come interpretazione maggioritaria.

Il fronte critico verso Meloni supera i suoi difensori

Il passaggio più significativo del sondaggio riguarda la somma delle risposte critiche verso Meloni. Il 43,3% degli intervistati considera le critiche di Trump esagerate perché la premier sarebbe sempre stata servile nei confronti del presidente americano. A questa quota si aggiunge il 5,3% che dà ragione a Trump nel merito. Nel complesso, quindi, il fronte critico verso Giorgia Meloni raggiunge il 48%, superando nettamente il 35% di chi ritiene che la presidente del Consiglio abbia risposto in modo esemplare. È questo il dato politico più pesante della rilevazione: la somma delle posizioni ostili o comunque sfavorevoli alla premier supera di 13 punti percentuali quella dei suoi difensori.

La differenza non è secondaria, perché indica che la polemica non si traduce in un effetto di compattamento attorno alla leader del centrodestra. Al contrario, secondo la lettura offerta dal sondaggio di Termometro Politico, la vicenda finisce per esporre una fragilità nella percezione pubblica della premier, soprattutto sul terreno della politica estera e del rapporto con gli Stati Uniti.

Solo il 5,3% dà ragione a Trump nel merito

Un altro elemento da sottolineare è la quota contenuta di chi sostiene direttamente Donald Trump. Solo il 5,3% degli intervistati dà ragione a Trump nel merito della polemica. Questo significa che il consenso verso l’attacco del presidente americano resta minoritario. Il punto, però, è che la debolezza del sostegno diretto a Trump non si traduce automaticamente in un rafforzamento di Meloni. La maggioranza relativa degli intervistati, infatti, non si schiera con Trump sul merito, ma utilizza comunque la vicenda per formulare una critica alla premier. È qui che il sondaggio mostra il suo aspetto più insidioso per il centrodestra: l’attacco esterno non produce necessariamente solidarietà interna. In altre parole, la polemica non viene letta soltanto come uno scontro tra il presidente americano e la premier italiana. Per molti intervistati diventa anche un’occasione per giudicare il comportamento politico precedente di Giorgia Meloni, in particolare la sua vicinanza a Donald Trump e la sua linea nei confronti degli Stati Uniti.

Il 12,5% ridimensiona la polemica come caso mediatico

Accanto alle posizioni più nette, c’è anche una quota di intervistati che sceglie di ridimensionare l’intera vicenda. Il 12,5% considera infatti la polemica tra Trump e Meloni come una questione mediatica destinata a essere dimenticata. Questa percentuale rappresenta un’area di opinione meno coinvolta nello scontro politico. Per questi intervistati, la controversia non avrebbe un peso duraturo né sul piano dei rapporti internazionali né su quello del consenso interno. Sarebbe, piuttosto, uno dei tanti casi destinati a occupare per breve tempo il dibattito pubblico prima di essere superato da altri temi. Anche questa risposta, tuttavia, contribuisce a mostrare la frammentazione dell’opinione pubblica. La polemica non genera una lettura unica e condivisa, ma produce tre atteggiamenti diversi: una critica alla premier, una difesa della sua reazione e una minimizzazione del caso come episodio mediatico.

La narrativa del centrodestra messa alla prova

Il sondaggio di Termometro Politico indica che la polemica Trump-Meloni non si sviluppa lungo le linee che il centrodestra avrebbe probabilmente sperato. Una controversia con il presidente americano avrebbe potuto rafforzare l’immagine di una premier capace di reagire a un attacco esterno e di difendere la dignità del Paese. I numeri diffusi, però, raccontano una dinamica più complessa. La risposta più scelta, con il 43,3%, non interpreta Giorgia Meloni come vittima di un attacco ingiustificato, ma come una leader criticabile proprio per il suo rapporto con Trump. La polemica, quindi, invece di consolidare l’immagine della premier come difensore degli interessi nazionali, rischia di svuotarla. È un passaggio politico rilevante perché tocca un tema identitario per la destra italiana: la sovranità, l’autonomia nazionale, la capacità di non dipendere da potenze straniere. Se una parte dell’opinione pubblica associa la premier al “servilismo” verso il presidente americano, la questione non riguarda più soltanto un episodio comunicativo, ma la credibilità complessiva della sua postura internazionale.

Una critica che attraversa anche il campo della destra delusa

Secondo quanto emerge dal comunicato, la risposta critica verso Meloni non arriva soltanto da sinistra. Il dato del 43,3% intercetta anche posizioni deluse di destra, un aspetto che rende la rilevazione ancora più significativa sul piano politico. La presenza di un malcontento interno o laterale all’area del centrodestra suggerisce che la vicenda non può essere liquidata come una normale contrapposizione tra maggioranza e opposizione. La critica alla premier, in questo caso, sembra attraversare confini politici più ampi e coinvolgere anche elettori o orientamenti che avrebbero potuto essere più vicini alla sua area. È proprio questo elemento a rendere la polemica tra Trump e Meloni particolarmente delicata: non si tratta solo di difendersi dagli attacchi degli avversari, ma di rispondere a una percezione critica che può emergere anche da segmenti potenzialmente affini al campo governativo.