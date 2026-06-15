Truffe agli anziani, la Questura di Reggio Calabria raggiunge quota 100 incontri con “Non Siete Soli”

Domenica 14 giugno il Santuario di San Francesco da Paola di Catona ha ospitato il 100° appuntamento del progetto “No.S.S. – Non Siete Soli”, promosso dalla Questura di Reggio Calabria. Un traguardo importante per un’iniziativa portata avanti dagli agenti della Squadra Volante, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per difendersi dalle truffe, con attenzione particolare alle persone più esposte. Gli agenti hanno incontrato la comunità in un clima informale, evitando allarmismi e puntando su esempi pratici.

Tra i consigli: diffidare delle telefonate che chiedono urgenza e denaro, non aprire la porta a chi non si conosce senza aver verificato, e fare attenzione a SMS ed email fasulle che si spacciano per banche, corrieri o enti pubblici per rubare dati. In caso di sospetto, la raccomandazione è sempre la stessa: chiamare il 112 NUE. L’appuntamento è nato su iniziativa di Padre Alessandro Chiloiro, che ha voluto offrire ai fedeli un’occasione di educazione civica. Durante l’incontro gli operatori hanno spiegato come funzionano i raggiri più comuni, dalle telefonate di sedicenti parenti in difficoltà ai finti tecnici o addetti. Il focus è rimasto sul pratico: storie realmente accadute, segnali da riconoscere e l’invito a non farsi prendere dal panico e a verificare sempre.

Il pubblico ha partecipato attivamente con domande e testimonianze, trasformando la serata in un vero scambio di esperienze. L’organizzazione ha potuto contare anche sul supporto dell’Associazione di Protezione Civile Nautica San Gregorio. Con “Non Siete Soli” la prevenzione arriva direttamente tra la gente, 100 volte e senza mai fermarsi. Questo traguardo dei 100 incontri nasce da un impegno costante, fatto di tempo, ascolto e dedizione. Un risultato possibile grazie alla volontà degli agenti della Squadra Volante di esserci sempre, anche fuori servizio, per proteggere chi è più fragile e costruire insieme una comunità più consapevole e sicura.