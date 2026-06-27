Tropea sulla guida Lonely Planet: “perla fra panorami incantevoli”. E la storia di Chiara fra libri e mare

“Vivere a Tropea è un privilegio ed esserne la sua libraia significa stare al centro di tutte le storie del mondo, che ogni turista porta con sé quando attraversa la mia porta“. La nuova edizione di Lonely Planet, la celebre casa editrice leader mondiale nel settore delle guide turistiche e dell’editoria di viaggio, inserisce in quella dedicata alla Calabria, accanto ai luoghi iconici del borgo, una voce locale che racconta il proprio rapporto con la Città.

“Eccone un’altra. È un continuo. Sull’istantanea balenare – commenta con soddisfazione il Sindaco – prevale il racconto sullo spirito dei luoghi, sulle emozioni e sulle esperienze, sulle sfumature capaci di catturare l’attenzione dell’ospite, soprattutto quello attento ai particolari, all’identità ed a ciò che non facilmente replicabile altrove. Sono anche e soprattutto – conclude Macrì – incoraggiamenti quotidiani a non lesinare alcuno sforzo nell’impegno, che ci sta interessando in questa ripresa complessa e complicata dell’azione amministrativa, finalizzata ad aggredire alla fonte, in piena emergenza estiva, tutti i disagi che stiamo purtroppo registrando a seguito dell’oggettivo rallentamento della macchina amministrativa in questi due lunghi anni di commissariamento dell’ente”.

La libraia di Pensiero Meridiano: “un privilegio vivere a Tropea”

“IO VIVO QUI. È, questo, il titolo del box dedicato alla libraia Chiara Condò, titolare di Pensiero Meridiano, nell’albo delle Librerie di qualità indicate dal Ministero della Cultura. Ogni mattina – si legge – prima di andare in libreria, mi prendo dieci minuti per affacciarmi dalla balconata a strapiombo sulla spiaggia delle Roccette: lì è dove per me cessano tutte le battaglie. Il mare si apre come un oceano, è spesso così trasparente da farmi indovinare il fondale e i nuotatori sembrano volare sull’acqua. Mi sembra che il senso di Tropea sia tutto qui: uno spazio circoscritto e raccolto, ma da cui guardare al mondo in maniera speciale, altissima. Vivere a Tropea è un privilegio, ed esserne la sua libraia significa stare al centro di tutte le storie del mondo, che ogni turista porta con sé quando attraversa la mia porta“.

“Il fascino nobile di Tropea. Una vera perla, tra palazzi nobiliari e panorami incantevoli. È invece, questo, il racconto per immagini della destinazione. Tropea – è scritto a pagina 161 – è una delle località più note e visitate della Calabria e in alcuni momenti dell’anno è davvero affollata, ma riesce comunque a mantenere un fascino unico, anche grazie alla resistenza dei suoi abitanti. Il centro è brulicante di vita d’estate e di giorno, quieto e intimo di notte e fuori stagione. Fa ammutolire per la sua bellezza, sospende i giudizi ipercritici“.