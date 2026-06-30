Tropea, il sindaco Macrì sulla malamovida: “pieno sostegno alle Forze dell’Ordine, tolleranza zero contro violenza e inciviltà”

A Tropea torna al centro del dibattito il tema della sicurezza pubblica nelle ore notturne del fine settimana. Dopo il grave episodio verificatosi nella notte tra sabato e domenica, il sindaco Giovanni Macrì interviene per esprimere il ringraziamento dell’Amministrazione comunale alle Forze dell’Ordine e, in particolare, all’Arma dei Carabinieri, sottolineando il valore del loro intervento tempestivo. Da evidenziare il richiamo del primo cittadino alla necessità di affrontare con decisione il fenomeno della cosiddetta mala movida, che secondo Macrì sta assumendo contorni sempre più preoccupanti soprattutto dopo la mezzanotte e nelle notti del sabato. Il sindaco collega l’episodio recente a un problema più ampio, che riguarda non soltanto l’ordine pubblico, ma anche la serenità dei residenti, le preoccupazioni delle famiglie, la tutela dei giovani che si divertono responsabilmente e l’immagine turistica di una città riconosciuta come destinazione internazionale.

Il messaggio di Giovanni Macrì dopo l’intervento dei Carabinieri

Il primo passaggio della dichiarazione del sindaco è rivolto alle autorità impegnate sul territorio. Macrì evidenzia il ruolo delle Forze dell’Ordine e il sostegno dell’Amministrazione comunale nei loro confronti. Il sindaco di Tropea dichiara: “A nome dell’Amministrazione Comunale desidero esprimere il più sentito ringraziamento e il pieno sostegno a tutte le Forze dell’Ordine e, in particolare, all’Arma dei Carabinieri, il cui tempestivo ed efficace intervento si è rivelato determinante anche in occasione del grave episodio verificatosi nella notte tra sabato e domenica”.

Le parole del primo cittadino arrivano in un momento in cui l’Amministrazione intende alzare l’attenzione sui comportamenti violenti, incivili e pericolosi che si verificano durante alcune notti del fine settimana. Il ringraziamento ai Carabinieri diventa quindi anche l’occasione per rilanciare una riflessione più ampia sul controllo del territorio.

Mala movida a Tropea, l’allarme del sindaco

Secondo Macrì, quanto accaduto conferma che il tema della mala movida a Tropea non può essere sottovalutato. Il sindaco richiama l’attenzione soprattutto sulle ore successive alla mezzanotte, quando in alcune circostanze si registrerebbero comportamenti incompatibili con il normale divertimento. Macrì afferma: “Quanto accaduto – aggiunge – conferma che il tema della cosiddetta mala movida non può essere sottovalutato. Dopo la mezzanotte, e in particolare nelle notti del sabato, assistiamo troppo spesso a comportamenti violenti, incivili e pericolosi che nulla hanno a che vedere con il sano divertimento e che rischiano di compromettere la sicurezza pubblica, la serenità dei residenti e l’immagine stessa della nostra città. Tropea – prosegue – è una destinazione turistica internazionale che deve continuare ad essere sinonimo di bellezza, accoglienza e qualità della vita. Non possiamo consentire che episodi di violenza, vandalismo o sopraffazione finiscano per offuscare il lavoro straordinario svolto ogni giorno dagli operatori economici, dalle istituzioni e da quanti credono nello sviluppo sano del nostro territorio”.

Il riferimento alla destinazione turistica internazionale è centrale. Per Macrì, gli episodi di disordine non danneggiano soltanto chi li subisce direttamente, ma rischiano di compromettere la reputazione complessiva della città, costruita sul lavoro quotidiano di operatori economici, istituzioni e comunità locale.

Sicurezza, residenti e immagine turistica della città

Il tema della sicurezza a Tropea viene quindi legato a tre dimensioni: la tutela dei cittadini, la serenità dei residenti e l’immagine della città. Tropea, sottolinea il sindaco, deve continuare a essere associata a bellezza, accoglienza e qualità della vita. La posizione dell’Amministrazione è netta: il divertimento non può trasformarsi in disordine, violenza o sopraffazione. La città, soprattutto durante i periodi di maggiore afflusso e nelle serate del fine settimana, deve poter garantire condizioni di vivibilità tanto ai residenti quanto ai turisti. In questo senso, la mala movida viene descritta non come un semplice problema di decoro, ma come una questione che riguarda la sicurezza, la convivenza civile e lo sviluppo sano del territorio.

Le preoccupazioni delle famiglie e il rischio di episodi violenti

Nel suo intervento, Giovanni Macrì sottolinea anche la crescente preoccupazione delle famiglie. Il sindaco riferisce di ricevere quotidianamente segnalazioni e timori da parte di genitori preoccupati per ciò che accade nelle ore notturne. Macrì dichiara: “raccolgo quotidianamente le preoccupazioni di tanti genitori che guardano con apprensione a ciò che accade durante le ore notturne. In alcune circostanze – aggiunge – si assiste alla presenza di gruppi di giovani che, approfittando della confusione, pongono in essere comportamenti aggressivi e molesti, con il concreto rischio che possano degenerare in scontri e gravi episodi di violenza. È, quindi, necessario un deciso cambio di passo. Occorre innalzare ulteriormente – afferma Macrì – il livello di vigilanza e rafforzare l’azione preventiva e repressiva, affinché chi sceglie di violare le regole abbia la certezza di andare incontro a conseguenze immediate. La sicurezza – precisa – non è un valore negoziabile e rappresenta il presupposto indispensabile per garantire la libertà di tutti”.

Vigilanza e prevenzione: la linea dell’Amministrazione comunale

La richiesta di innalzare il livello di vigilanza rappresenta uno dei punti più rilevanti dell’intervento. Il sindaco non si limita a denunciare il fenomeno, ma indica la necessità di una risposta istituzionale più forte, coordinata e continuativa. Il concetto di prevenzione viene affiancato a quello di repressione. Da un lato occorre evitare che situazioni di confusione possano degenerare, dall’altro è necessario intervenire con fermezza quando si verificano comportamenti violenti, molesti o incivili. Per Macrì, la sicurezza non limita la libertà, ma ne costituisce il presupposto. Solo garantendo un contesto ordinato e controllato è possibile tutelare il diritto di tutti a vivere la città, frequentarla, lavorare e divertirsi senza paura.

Tropea città turistica: tutelare chi rispetta le regole

Un altro elemento centrale dell’intervento riguarda la distinzione tra la minoranza che crea disordine e la maggioranza dei giovani e degli operatori economici che rispettano le regole. Il sindaco tiene a evitare generalizzazioni e sottolinea che la gran parte dei giovani sa divertirsi con responsabilità. Lo stesso vale per gli operatori economici, che secondo Macrì nella grande maggioranza dei casi rispettano le regole e contribuiscono alla qualità dell’offerta cittadina. Proprio per tutelare questa parte sana della comunità, l’Amministrazione ritiene necessario isolare chi mette a rischio la sicurezza e la reputazione di Tropea. La tutela della movida responsabile diventa quindi parte della strategia per difendere l’immagine della città. Il messaggio è rivolto a residenti, turisti, famiglie, giovani e attività economiche: l’obiettivo dichiarato è garantire ordine senza criminalizzare il divertimento sano.

Collaborazione con le Forze dell’Ordine e provvedimenti comunali

Nella parte conclusiva del suo intervento, il sindaco ribadisce la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare con le Forze dell’Ordine. La sicurezza viene definita una responsabilità condivisa, nella quale ciascun soggetto istituzionale deve fare la propria parte. Macrì afferma: “l’Amministrazione comunale è disponibilea collaborare con le Forze dell’Ordine. La sicurezza – prosegue il Sindaco – è una responsabilità condivisa. Da parte nostra, continueremo a garantire il massimo supporto alle Forze dell’Ordine e ad adottare tutti i provvedimenti di competenza del Comune. La grande maggioranza dei giovani sa divertirsi con senso di responsabilità e la grande maggioranza degli operatori economici rispetta le regole. È proprio per tutelare loro, oltre ai residenti e ai tanti turisti che scelgono Tropea – conclude Giovanni Macrì – che dobbiamo isolare e colpire con fermezza quella minoranza che, con comportamenti violenti e incivili, pretende di trasformare il divertimento in disordine”.

La strategia contro la mala movida a Tropea

Dalle parole del sindaco emerge una linea precisa: ringraziamento alle Forze dell’Ordine, sostegno all’azione dei Carabinieri, rafforzamento della vigilanza, collaborazione istituzionale e tutela della città da comportamenti violenti o vandalici. Il fenomeno della mala movida viene letto come un problema che può incidere sulla sicurezza pubblica, sulla serenità dei residenti e sull’immagine di Tropea come meta turistica. Per questo Macrì chiede una risposta ferma, ma anche equilibrata, capace di distinguere tra chi vive la città con rispetto e chi invece trasforma il divertimento in disordine. Il messaggio politico e amministrativo è chiaro: Tropea deve restare una città accogliente, sicura e riconoscibile per la qualità della vita. Per raggiungere questo obiettivo, secondo il sindaco, è necessario isolare la minoranza responsabile di episodi violenti e incivili e rafforzare la presenza delle istituzioni nelle ore e nei luoghi più sensibili.

Sicurezza e qualità della vita al centro dell’agenda cittadina

L’intervento di Giovanni Macrì conferma che la sicurezza urbana sarà uno dei temi centrali dell’agenda amministrativa di Tropea, soprattutto in relazione alla vita notturna e ai fine settimana. Il sindaco lega il contrasto alla mala movida alla difesa della qualità della vita, alla tutela delle famiglie e alla salvaguardia dell’immagine turistica della città. L’obiettivo non è frenare il sano divertimento, ma impedire che pochi comportamenti violenti o incivili danneggino una comunità intera. Il Comune, nelle parole del primo cittadino, continuerà a collaborare con le Forze dell’Ordine e ad adottare i provvedimenti di propria competenza. La linea indicata è quella di una città aperta e accogliente, ma ferma nel difendere legalità, sicurezza e rispetto delle regole.