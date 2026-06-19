Tropea, il Sindaco Macrì: “no a malamovida, disordine e anarchia. Bisogna rispettare cittadini e visitatori nelle ore serali”

“No alle emissioni sonore oltre il livello consentito, all’utilizzo improprio degli spazi pubblici, alle occupazioni eccedenti i limiti autorizzati e a comportamenti suscettibili di arrecare disturbo alla quiete pubblica. Bisogna rispettare cittadini e visitatori che scelgono Tropea come destinazione turistico-esperienziale dove godere di riposo, tranquillità e qualità della vita”. Così in una nota il Sindaco di Tropea Giovanni Macrì.

Per contrastare il fenomeno della mala movida, del disordine e dell’anarchia che soprattutto nelle ore serali si registra nel centro storico, il Sindaco Giovanni Macrì ha indirizzato una richiesta formale agli uffici comunali e alle Forze dell’Ordine affinché intensifichino i controlli sul rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico, emissioni sonore e quiete pubblica. La stessa comunicazione è stata inoltrata ai pubblici esercizi sollecitati ad adeguarsi e a collaborare nel rispetto delle norme e alle regole del vivere civile.