Tropea, i complimenti che arrivano dalla Costa Azzurra e la proposta: “rafforzare la presenza della Calabria in Francia”

Continuano a giungere, all’indirizzo del riconfermato Sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, messaggi di auguri e attestazioni di stima, amicizia, collaborazione e incoraggiamento da tutto il mondo. Tra gli ultimi in ordine di tempo, quello del Direttore della Camera di Commercio Italiana della Costa Azzurra, Agostino Pesce. A darne notizia è lo stesso Macrì ringraziando il Direttore Pesce per la vicinanza dimostrata in questi lunghi anni. “Ho creduto moltissimo nel progetto portato aventi insieme e – assicura il Sindaco – sarà una delle prime cose che riprenderemo. A giorni – annuncia inoltre Macrì – vedrò anche il Presidente della Regione Roberto Occhiuto al quale chiederò di sostenermi in quel percorso purtroppo interrottosi.

“La Sua elezione – scrive il Direttore congratulandosi con Macrì, a nome suo personale e di tutta la Camera – apre una nuova fase amministrativa per un territorio di grande valore turistico, culturale e identitario, che negli anni ha saputo affermarsi come una delle destinazioni italiane più riconoscibili e attrattive nel panorama nazionale e internazionale“.

“La nostra Camera – si legge nella missiva al Primo Cittadino – ha già avuto modo di collaborare con il Comune di Tropea per valorizzarne il potenziale di promozione verso il pubblico francese, nell’ambito delle proprie attività di rafforzamento delle relazioni tra Italia, Francia e Principato Monaco. In questo contesto – prosegue – riteniamo importante poter consolidare il rapporto già avviato е valutare insieme nuove occasioni di collaborazione, soprattutto in ambito turistico, culturale, promozionale ed economico.

Saremmo quindi lieti di poter avviare con Lei un primo momento di confronto, anche attraverso una call conoscitiva o in occasione di un incontro istituzionale in Costa Azzurra, al fine di approfondire possibili nuove forme di cooperazione tra Tropea e il nostro territorio. Riteniamo infatti che una destinazione come Tropea, per il suo posizionamento mediterraneo, la qualità della sua immagine turistica e la forza della sua identità territoriale, possa trovare nella Costa Azzurra un interlocutore naturale per sviluppare iniziative comuni e rafforzare la propria presenza sul mercato francese“.