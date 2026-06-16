Tropea finisce sulla rivista internazionale “Segmento”, il primo magazine in Asia e Oceania: “città da vivere e da amare”

La rielezione di Giovanni Macrì a sindaco di Tropea diventa protagonista sulle pagine di Segmento – Unapologetically Italian, la prima rivista italiana in Asia e Oceania, pubblicata trimestralmente in 80 pagine a colori, online, sui social media e in versione cartacea distribuita in 7000 copie in Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Cina e Giappone e anche negli Emirati Arabi. Nel numero di luglio-settembre, il magazine dedica al primo cittadino uno speciale dal titolo “Il ritorno di un combattente – Tropea sceglie ancora la resilienza”, incentrato sulla sua rielezione alla guida della città e sul percorso amministrativo e politico maturato negli anni.

“Giovanni Macrì ha a lungo considerato la politica non semplicemente come una funzione amministrativa, ma come una forma di servizio pubblico. Guidato da un forte senso di responsabilità civica e da un impegno verso la sua comunità, ha dedicato gran parte della sua vita al governo locale e allo sviluppo della sua città natale. La sua passione per il servizio pubblico si è sviluppata attraverso diverse prospettive politiche, tutte unite però da un principio comune: la politica con la “P” maiuscola intesa come servizio, responsabilità e dedizione alla comunità, specialmente verso i più bisognosi, sulla base della convinzione che una comunità cresca solo quando cresce insieme”.

A esprimere soddisfazione e gratitudine per l’attenzione riservata dall’importante progetto editoriale è lo stesso sindaco Macrì, che sottolinea il valore della comunicazione con le comunità di italo-discendenti e il potenziale turistico dei flussi provenienti dall’Australia. “Rafforzare e migliorare la comunicazione nelle comunità di italo-discendenti e favorire l’incoming nella nostra regione di un target, quello proveniente dall’Australia, tra i più alto-spendenti – dichiara il Primo Cittadino che esprime soddisfazione e sentimenti di gratitudine all’importante progetto editoriale – erano e restano obiettivi che vogliamo continuare a sollecitare e spingere”.

È il direttore della rivista, Giovanni Butera, con la quale l’Esecutivo Macrì aveva avviato una proficua collaborazione, a ripercorrere l’esperienza politica del sindaco e i risultati ottenuti in questi anni: dalla partecipazione alla vita politica cittadina prima come consigliere comunale di maggioranza, poi come assessore all’ambiente e vicesindaco; quindi come consigliere di opposizione, fino all’elezione nel 2018 a sindaco e alla successiva interruzione.

Lo speciale si sofferma inoltre sui riconoscimenti ottenuti in questi anni e sul profilo internazionale della destinazione turistica, costruito attraverso relazioni istituzionali e scambi culturali con le comunità calabresi all’estero, inclusi legami con Francia, Canada e Giappone. “Questo approccio – si legge alla pagina 10 di Segmento che dedica un’ampia vetrina all’arte del vino – è stato definito da molti come “Il Modello Tropea”. Ha sfidato i limiti culturali che spesso hanno frenato il Sud Italia, concentrandosi invece sull’identità locale, la cura dell’ambiente e il rispetto per il territorio. Ha promosso una città da vivere e da amare e una forma di turismo che valorizza l’autenticità e l’esperienza vissuta rispetto al consumo di massa”.

Il magazine, interamente in lingua inglese, definisce questa impostazione come una forma di “Governance della Bellezza”, legata alla partecipazione civica, alla cura dell’ambiente e alla responsabilità collettiva. “Questa visione – continua ancora il Magazine interamente in lingua inglese – ha dato vita a una forma di “Governance della Bellezza”, con iniziative incentrate sulla partecipazione civica e sulla cura dell’ambiente, tra cui la creazione del Corpo dei Volontari del Principato di Tropea, un gruppo di cittadini che, guidati dal sindaco e sempre con il sorriso, dedicavano ogni giorno festivo alla manutenzione e alla pulizia degli spazi pubblici. Queste iniziative hanno promosso un messaggio di responsabilità collettiva: amare un luogo significa prendersene cura”.

Nello speciale, il secondo mandato di Macrì viene raccontato attorno a una parola chiave: equilibrio. Un equilibrio tra turismo e qualità della vita, crescita economica e tutela dell’identità, sviluppo e sostenibilità. “Oggi, il suo secondo mandato ruota attorno a una parola chiave: equilibrio. Equilibrio tra turismo e qualità della vita, tra crescita economica e tutela dell’identità, tra sviluppo e sostenibilità. Macrì è un vero combattente che, armato di amore per la sua terra e per i suoi concittadini, continua – insieme alla sua squadra di governo e ai suoi collaboratori – a promuovere una prosperità condivisa e un futuro comune per la comunità che guida, specialmente per i tanti giovani che gli stanno accanto, portando energia positiva. Per un uomo profondamente legato alla sua terra natale, e che continua a vedere la politica come una forma di servizio, la rielezione di Macrì non è la fine della battaglia, ma l’inizio di un nuovo capitolo per Tropea e per la Calabria: un capitolo plasmato da un uomo che ha trovato il coraggio di tornare e servire ancora una volta la sua comunità”.