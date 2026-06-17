Tropea, è svolta: nuove regole per ZTL e parcheggi, cosa cambia | INFO

Nuove misure urgenti e temporanee per l’accesso e la circolazione nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Tropea. Con l’ordinanza sindacale che entrerà in vigore venerdì 10 luglio, l’Amministrazione Comunale interviene per correggere alcune criticità emerse nella gestione della ZTL, introducendo disposizioni immediate in attesa di una revisione complessiva del sistema. La novità più rilevante riguarda la volontà di tutelare la residenzialità, rendere il centro storico più vivibile e disciplinare in modo più efficace i transiti, in particolare attraverso il varco di Corso Vittorio Emanuele, senza penalizzare le attività economiche e i servizi essenziali.

“Mettere al centro i cittadini, tutelare la residenzialità e restituire un po’ di serenità a chi a Tropea vive tutto l’anno. Equilibrio. Per noi questa parola non era e non è uno slogan. Significa ascoltare tutti, ma avere il coraggio di decidere. Equilibrio significa accogliere i visitatori senza dimenticare chi questa città la abita, la ama e la sostiene ogni giorno. Equilibrio significa fare in modo che Tropea resti una grande destinazione turistica senza smettere di essere la casa dei tropeani. Confido, anzi sono certo, che questa ordinanza, che entrerà in vigore il venerdì 10 luglio, avrà ricadute molto positive sulla qualità della vita dei residenti”.

“L’obiettivo – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – è rendere il Centro Storico più vivibile, più sicuro e più funzionale, tutelando residenti, operatori economici e visitatori, senza rinunciare alla necessaria regolamentazione del traffico, nella consapevolezza che non è in alcun modo sostenibile sopportare flussi massicci soprattutto dall’hinterland. Le nuove ordinanze rappresentano un primo passo concreto verso quell’obiettivo che abbiamo indicato sin dal primo giorno della campagna elettorale, ossia trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle di una città che vive dell’industria dei turismi 365 giorni l’anno”.

Con l’ordinanza sindacale relativa alle Misure urgenti e temporanee in materia di accesso e circolazione nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, con la modifica della disciplina dei transiti attraverso il varco di Corso Vittorio Emanuele, l’Amministrazione Comunale interviene per correggere alcune criticità emerse nella gestione della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, introducendo misure immediate in attesa di una revisione complessiva del sistema.

Per quanto riguarda il Corso Vittorio Emanuele si ritorna alle origini, al buon senso e al rispetto delle esigenze dei cittadini e soprattutto delle attività commerciali. Non saranno più rilasciate nuove autorizzazioni che prevedano l’ingresso o l’uscita ordinaria attraverso il varco di il Corso Vittorio Emanuele, salvo casi particolari: mezzi di soccorso, forze dell’ordine, servizi essenziali e veicoli che non possono utilizzare percorsi alternativi.

Le autorizzazioni già rilasciate saranno riesaminate entro 10 giorni per individuare percorsi alternativi. Viene inoltre eliminato il limite giornaliero dei transiti per i residenti autorizzati alla ZTL, rispondendo a una richiesta molto sentita dalla cittadinanza. Dalle ore 14 alle 16,30 sarà consentito il carico e scarico delle merci ai veicoli già autorizzati, per agevolare attività commerciali e strutture ricettive.

“Sappiamo bene – continua il Sindaco – che il problema dei parcheggi non si risolve con una sola ordinanza. Come tutte le criticità va governato e ciò significa anche affrontare il problema nell’immediato, senza aspettare soluzioni perfette che rischiano di non arrivare mai. L’ordinanza – aggiunge il Primo Cittadino – non comprime né elimina le autorizzazioni alla sosta già esistenti, ma introduce strumenti che consentono di garantire una maggiore tutela a chi vive Tropea ogni giorno e che troppo spesso, soprattutto durante la stagione estiva, si trova a dover affrontare enormi difficoltà anche per parcheggiare la propria automobile. Abbiamo inoltre tenuto conto delle criticità e delle doglianze emerse nel contenzioso promosso da alcuni residenti, cercando di costruire una disciplina più equilibrata, più ragionevole e più rispettosa delle diverse esigenze presenti sul territorio”.

Parcheggi: territorio suddiviso in 3 macro-aree

L’ordinanza suddivide il territorio in tre macro-aree: la Zona Marina e Litorale, Zona A, dove restano invariate le attuali disposizioni del Codice della Strada e la segnaletica esistente; la Zona a Traffico Limitato – ZTL, Zona B, dove la sosta è rigidamente riservata ai soli veicoli muniti di regolare autorizzazione al transito, nel pieno rispetto delle categorie e degli orari consentiti; e il restante perimetro urbano, Zona C.

Nell’area esterna a ZTL e mare verranno istituiti e delimitati specifici stalli di sosta riservati, contrassegnati da strisce bianche continue e apposita segnaletica con la dicitura Riservato ai residenti e ai soggetti titolari di contrassegno comunale.

Potranno usufruire dei nuovi stalli riservati due categorie di soggetti, previa esibizione del pass rilasciato dal Comando di Polizia Municipale da esporre sul parabrezza: i cittadini residenti nel Comune di Tropea, fino a un massimo di 4 contrassegni per nucleo familiare, associati a specifici veicoli; e i proprietari o titolari di diritti reali di godimento su case d’abitazione a Tropea, a condizione che l’immobile non sia affittato o concesso a terzi, con un massimo di 1 solo contrassegno per immobile, associato a un veicolo specifico.