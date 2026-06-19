Tropea dedicherà uno spazio a Carlo Petrini, l’annuncio di Macrì apre l’Anteprima nazionale di Terra Madre

“Tropea dedicherà uno degli spazi del suo perimetro di bellezza e autenticità straordinarie alla figura ed al messaggio di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food”. Si è aperta ufficialmente con questo annuncio del Sindaco Giovanni Macrì, seguito da un lungo applauso, l’Anteprima nazionale di Terra Madre in una gremita Piazza Cannone. “Tropea – ha scandito il Primo Cittadino – era ed è già full da settimane e ringrazio l’assessore regionale e l’amico Gianluca Gallo, che è notoriamente spericolato e virtuoso, per avermi convinto a mantenere l’ubicazione di questo evento nazionale, distribuito nel nostro borgo, superando le mie preoccupazioni sull’equilibrio tra flussi turistici e tutela della qualità della vita e della autenticità e della biodiversità dei luoghi che è poi una delle unità di misura della stessa filosofia fondativa Slow Food”.

“Ringrazio ancora Gianluca Gallo – ha aggiunto – anche e soprattutto per aver sopportato il pressing mio insieme a quello del consigliere regionale Vito Pitaro affinché questa ulteriore e preziosa occasione internazionale per la Calabria Straordinaria potesse essere ospitata nella nostra Tropea che, come lo stesso assessore ha ribadito, è in grado di amplificare in modo sicuramente più forte e competitivo”. Nel suo intervento, Macrì ha poi richiamato il lavoro istituzionale e organizzativo che ha consentito di portare l’evento a Tropea, sottolineando il valore strategico di una manifestazione capace di unire territorio, biodiversità, produzioni identitarie e promozione della Calabria.

“Ma con tutta la grande squadra coordinata da Arsac diretta da Fulvia Caligiuri, che ha ben lavorato per arrivare al risultato di oggi e che concretizza un’ambizione che anni fa avevo condiviso con lo stesso assessore Gallo, ritengo che il vero valore aggiunto che oggi condividiamo con tutto il Paese, ospitando Terra Madre a Tropea, nella regione italiana più ricca di biodiversità, è data anzi tutto dalla riaffermazione corale della forza dell’agroalimentare e dell’enogastronomia di qualità, delle produzioni identitarie e della capacità di saper valorizzare e comunicare al mondo i prodotti dei nostri territori con il prodotto-territorio, così come sta facendo benissimo la Regione Calabria con Gallo e col Presidente Occhiuto e così continueremo a fare anche noi con le politiche e strategie di marketing territoriale che ci hanno visto pionieri e che rafforzeremo”.

L’Anteprima nazionale di Terra Madre si conferma così per Tropea un’occasione di forte visibilità e di racconto del territorio, dentro una cornice che mette insieme Slow Food, qualità della vita, tutela dell’autenticità dei luoghi e promozione dell’agroalimentare calabrese.