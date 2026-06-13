“Tropea capitale dello sport”: parte dal borgo calabrese la seconda tappa del Giro Next Gen 2026. La soddisfazione del Sindaco

La città della Perla del Tirreno si prepara a vivere un fine settimana all’insegna di sport, turismo e promozione territoriale, con due eventi di rilievo: la partenza del Giro Next Gen 2026 e il 4° Raduno di Vela Latina. La più importante corsa a tappe internazionale riservata agli Under 23 prenderà infatti il via proprio da Tropea, confermando il ruolo centrale della città nel panorama sportivo e promozionale italiano. Lunedì 15 giugno, alle ore 10.30, sarà Piazza Santa Maria dell’Isola a ospitare la partenza della tappa inaugurale della manifestazione, una delle otto frazioni calabresi del Giro.

Ben 27 squadre internazionali si sfideranno lungo un percorso complessivo di 1082,1 km e 14.750 metri di dislivello, attraversando l’Italia e valorizzando il territorio calabrese attraverso le immagini della competizione. Il percorso della tappa Tropea–Crotone, lungo 154 km, si svilupperà prevalentemente sulla costa tirrenica e ionica, con passaggi da Pizzo, il GPM di Marcellinara, Catanzaro Lido e arrivo a Crotone.

Per il sindaco Macrì, l’evento rappresenta un’importante opportunità di visibilità per la città: “Tropea è pronta ad accogliere la più importante corsa a tappe internazionale riservata agli Under 23, autentica fucina dei campioni del ciclismo di domani. Ben 27 squadre si sfideranno lungo le strade d’Italia e il viaggio partirà proprio dalla nostra città. Lunedì 15 giugno, alle ore 10.30, il via ad una delle 8 tappe calabresi del Giro Next Gen 2026, sarà dato dalla splendida Piazza su cui si staglia il simbolo di Tropea e dell’intera Calabria, il santuario di Santa Maria dell’Isola. Sarà un momento di grande sport, ma anche una straordinaria occasione di promozione per il nostro territorio”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il valore mediatico e turistico dell’iniziativa: “Le immagini del Giro raggiungeranno migliaia di appassionati, portando nelle case di tanti la bellezza del nostro mare e del nostro patrimonio culturale, identitario e distintivo. Lo sport ha una forza speciale: unisce persone, genera entusiasmo, racconta luoghi e costruisce opportunità. Per questo siamo orgogliosi che Tropea sia stata scelta come punto di partenza di una manifestazione così prestigiosa. Tropea continua a pedalare verso il futuro e noi siamo consapevoli, orgogliosi e determinati nel poter imprimere, assieme a tutti gli attori sociali ed economici ed a tutta la cittadinanza, le marce necessarie per continuare ad alzare il livello delle nostre ambizioni verso la qualità ed a rafforzare la reputazione nazionale ed internazionale della nostra destinazione di esperienze turistiche autentiche, vivibili da gennaio e dicembre”.

Vela Latina, 20 equipaggi da tutta Italia a Tropea

Parallelamente al grande evento ciclistico, oggi sabato 13 e domenica 14 giugno si svolge a Tropea il 4° Raduno di Vela Latina, promosso dalla ASD Vela Club Tropea in collaborazione con l’Associazione Antica Marineria Catonese (Reggio Calabria). La manifestazione dedicata alla marineria tradizionale vedrà la partecipazione di circa 20 equipaggi provenienti da Sicilia, Lazio, Campania e Calabria, con un programma che include navigazione, visite alle imbarcazioni, incontri culturali e attività con studenti e studiosi del settore. Un doppio appuntamento che conferma Tropea come polo attrattivo per eventi sportivi e culturali di respiro nazionale.