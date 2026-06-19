Tropea, anche Campo Inferiore sarà collegata alla rete fognaria. Il Sindaco: “riprendiamo un’altra opera che era stata interrotta”

L’intervento aveva subito uno stop a causa della necessità di adeguare il collegamento delle stazioni di sollevamento alla rete elettrica, in conformità alle prescrizioni impartite dal gestore della distribuzione dell’energia. “I lavori – informa il Primo Cittadino – riprenderanno già nei prossimi giorni e, salvo imprevisti, saranno completati entro circa dieci giorni. Il Sindaco coglie, quindi, l’occasione per invitare tutti i proprietari degli immobili interessati dalla nuova infrastruttura a presentare quanto prima la domanda di allaccio alla rete fognaria, così da consentire una rapida attivazione del servizio una volta ultimati i lavori”.