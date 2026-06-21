Viola-Siena, 3° QT: neroarancio a caccia della rimonta, in ballo le ultime chance promozione!

Una stagione intera tra regular season, Playoff e triangolare promozione che si riduce in appena 40 minuti. La dura legge del basket. Si resetta tutto quello che è successo fin qui, conta zero, o quasi. Conta quanto accaduto ieri, la sconfitta della Viola 60-53 contro Pizzighettone, già fuori dal triangolare, che porta in dote un margine di 8 punti che serve per battere Siena oggi e puntare alla promozione. Ci si gioca tutto in una partita sola: saranno lacrime di gioia o lacrime amare. StrettoWeb seguirà Viola-Siena con la sua diretta testuale raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI Fine 2° QT - Viola sotto 33-40 Primi 2 per Clark che subisce anche fallo: libero extra dentro, parità (19-19). Terzo tempo per Nepi che infila 2 punti (19-21). Magia di Fiusco, 2 punti preziosi, Yarbanga lo stava per stoppare (21-21). Tripla di Jokic (21-24). Laganà stoppa Yarbanga! Tap-in Marangon (23-24). Due liberi dentro per Calvani (23-26). Cerchiaro realizza (23-28). Marangon in lunetta: 2 liberi dentro (25-28). Ancora Marangon (27-28). Perin sfonda, subisce fallo e realizza in continuità con il movimento per il tiro, canestro valido e gioco da tre punti che però non entra (27-30). Marini realizza, Pucci risponde (29-32). Pucci colpisce da 3 (29-35). Bomba di Nepi (29-38). Fernandez in lunetta: 2/2 ai liberi (31-38). Pannini realizza con il sottomano (31-40). Marini realizza (33-40). Finito il secondo quarto, si va negli spogliatoi.

Fine 1° QT - Viola sotto 16-19 Si comincia. In campo per la Viola: Fernandez, Laquintana, Zampa, Maresca e Marini. Primi 2 per Pannini (0-2). Raddoppia Yarbanga (0-4). Laquintana accorcia (2-4). Prosek ai liberi: 1/2 (2-5). Tripla di Prosek (2-8). Due liberi per Marini (4-8). Jokic realizza (4-10). Altri 2 per Marini, accorcia la Viola (6-10). Laganà ai liberi: 0/2, più unico che raro. Perin realizza dalla media (6-12). Bene Marini dalla media, pescato da Fernandez (8-12). Schiacciata a due mani per Jokic (8-14). Realizza Fiusco in penetrazione (10-14). Laganà da sotto (12-14). Due per Nepi (12-16). Fiusco in penetrazione, due con fallo: libero aggiuntivo out, peccato (14-16). Tripla di Perin (14-19). Ultimi due per Laganà, finisce il primo quarto di gara (16-19).