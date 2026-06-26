Trasporto pubblico locale in Sicilia, Lombardo: “fatto grave l’assenza dei consorzi in Commissione”

“Ancora una volta viene negata alla Commissione e, soprattutto, ai cittadini siciliani, la possibilità di ottenere risposte su un servizio essenziale come il trasporto pubblico locale”. Lo dichiara il deputato regionale di Sud Chiama Nord Giuseppe Lombardo, commentando la mancata celebrazione della seduta odierna della IV Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana, saltata per l’assenza dei quattro legali rappresentanti dei consorzi affidatari del servizio di Trasporto Pubblico Locale in Sicilia. “È un fatto grave che dimostra una totale mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento siciliano e degli utenti che ogni giorno subiscono ritardi, soppressioni di corse e servizi sempre più carenti. Proprio con l’avvio della stagione estiva, quando la domanda di mobilità cresce sensibilmente, i disservizi si stanno moltiplicando senza che vi sia alcuna chiarezza su chi debba effettuare i controlli previsti dai contratti di servizio, contestare le eventuali inadempienze, applicare le sanzioni e pretendere il ripristino delle corse non effettuate”, evidenzia Lombardo.

“L’assenza dei rappresentanti dei consorzi impedisce qualsiasi confronto su criticità ormai evidenti e alimenta il dubbio che manchi un’effettiva attività di vigilanza sull’esecuzione dei contratti. I cittadini hanno diritto a sapere chi controlla, con quali strumenti e quali provvedimenti vengono adottati quando i servizi non vengono garantiti. Chiederemo che l’audizione venga riconvocata nel più breve tempo possibile. Non consentiremo che su un tema così delicato continui a calare il silenzio, mentre pendolari, lavoratori e turisti pagano ogni giorno il prezzo di un servizio che, troppo spesso, non rispetta gli standard previsti”, conclude Lombardo.