Trasporto pubblico, Daniela Iiriti (FdI): “più risorse per le agevolazioni a Forze dell’Ordine e Forze Armate”

“Il sostegno alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate non può limitarsi alle parole, ma deve tradursi in azioni concrete e in provvedimenti capaci di agevolare il loro lavoro quotidiano al servizio della collettività”. È quanto dichiara la consigliera regionale Daniela Iiriti, che sottolinea l’importanza dell’emendamento presentato anche dal Gruppo di Fratelli d’Italia per incrementare le risorse destinate alle agevolazioni per il trasporto pubblico riservate al personale impegnato nella tutela della sicurezza e della legalità. “L’iniziativa – evidenzia Iiriti – nasce dalla consapevolezza che il crescente utilizzo di questo strumento richiede un adeguamento delle risorse disponibili. Per questo abbiamo ritenuto necessario sostenere un intervento che rafforzi una misura già apprezzata e che rappresenta un riconoscimento concreto dell’impegno quotidiano delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate”.

L’emendamento prevede il raddoppio della dotazione finanziaria del capitolo dedicato, che nel 2026 passerà da 400 mila a 800 mila euro, garantendo una risposta adeguata all’aumento delle richieste registrato negli ultimi anni. Una crescita dovuta sia all’ampliamento della platea dei beneficiari sia alla maggiore diffusione della misura e all’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico.