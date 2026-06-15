Trasporti Messina, confronto a Palazzo Zanca tra il sindaco Basile e le organizzazioni sindacali

Si è svolto oggi, lunedì 15 giugno 2026, a Palazzo Zanca, l’incontro indetto dal sindaco di Messina, Federico Basile, con le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, UIL Trasporti, FAISA CISAL, FIT-CISL, UGL e ORSA Trasporti, già preannunciato nei giorni scorsi nell’ambito della vertenza relativa al trasporto pubblico locale. L’incontro è scaturito dalla volontà dell’Amministrazione comunale di favorire un confronto diretto e costruttivo sulle criticità sollevate dalle rappresentanze sindacali e di individuare, attraverso il dialogo istituzionale, possibili soluzioni condivise.

“Il confronto odierno rappresenta un passaggio importante in un percorso che deve basarsi su ascolto, responsabilità e collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di affrontare in modo strutturato le criticità segnalate. È nostra intenzione proseguire con determinazione su questa strada, mantenendo sempre aperto il confronto con tutte le parti coinvolte”, ha dichiarato il sindaco Basile.

Il Sindaco ha ribadito la centralità del confronto con le parti sociali

Nel corso della riunione, il Sindaco ha ribadito la centralità del confronto con le parti sociali, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione a farsi parte attiva nelle interlocuzioni con la società partecipata ATM SpA, al fine di affrontare le problematiche emerse e garantire la continuità e la qualità del servizio pubblico. Al termine dell’incontro, le organizzazioni sindacali hanno espresso apprezzamento per l’apertura al dialogo mostrata dal primo cittadino, confermando la disponibilità a mantenere sospese le procedure di sciopero in attesa degli sviluppi delle interlocuzioni. Il Sindaco ha infine manifestato la disponibilità a proseguire il confronto anche attraverso ulteriori incontri con i lavoratori.