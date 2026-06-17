Trasporti in Calabria, agevolazioni per le Forze di Polizia: “più sicurezza sui mezzi pubblici”

“L’USIF, attraverso il Segretario Nazionale Giovanni Cutrupi, esprime grande soddisfazione per l’importante novità che riguarda il settore dei trasporti in Calabria, un risultato atteso da anni e per il quale l’Organizzazione Sindacale si è costantemente adoperata affinché anche in questa regione venissero adottate misure già operative con successo in altre parti d’Italia. L’iniziativa consentirà agli appartenenti alle Forze di Polizia di fruire di agevolazioni nell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici regionali, generando un duplice beneficio: da un lato un supporto concreto al personale e, dall’altro, un significativo incremento della sicurezza per cittadini, utenti e operatori del settore dei trasporti”. Lo afferma in una nota il segretario Nazionale Usif Giovanni Cutrupi e la segreteria Calabria Usif.

“La presenza delle Forze dell’Ordine sui mezzi pubblici rappresenta infatti un importante deterrente contro episodi di illegalità, aggressioni e comportamenti che mettono a rischio la sicurezza dei viaggiatori. Le cronache riportano con frequenza episodi che vedono coinvolti operatori delle aziende di trasporto e cittadini vittime di aggressioni o situazioni di pericolo durante gli spostamenti. Garantire una maggiore presenza del personale delle Forze di Polizia a bordo dei mezzi pubblici significa offrire una risposta concreta alle esigenze di sicurezza del territorio, contribuendo a migliorare la qualità del servizio e la serenità di chi ogni giorno utilizza autobus, treni e altri servizi del trasporto pubblico locale. Si tratta di una misura che in altre regioni italiane è già una realtà consolidata da molti anni”.

“Nel Lazio, ad esempio, analoghe iniziative sono operative dal 2003 e hanno dimostrato nel tempo la loro efficacia sotto il profilo della prevenzione, della sicurezza e della tutela dell’utenza. Per questo motivo, l’estensione di tali benefici anche alla Calabria rappresenta un risultato particolarmente significativo. Per il raggiungimento di questo importante traguardo, l’USIF desidera rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Calabria per la sensibilità istituzionale dimostrata e per l’attenzione riservata al tema della sicurezza e dei trasporti”.

“Un ringraziamento viene inoltre rivolto ai vertici istituzionali nazionali e regionali di origine calabrese che oggi ricoprono importanti incarichi di governo e che hanno contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla questione. Particolare apprezzamento viene espresso nei confronti dell’Assessore Gianluca Gallo e dell’Assessore Montuoro, per l’impegno, la disponibilità e la sensibilità dimostrati nel sostenere un’iniziativa attesa da tempo e destinata a produrre effetti positivi per l’intera collettività. Pur arrivando dopo anni di richieste e interlocuzioni, questo provvedimento testimonia la volontà della Regione Calabria di investire concretamente nella sicurezza e nella qualità dei servizi pubblici, mettendo a disposizione strumenti e risorse che contribuiranno a rendere più sicuri i trasporti e più tutelati i cittadini”.

“L’USIF continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a rafforzare la sicurezza, la legalità e l’efficienza dei servizi pubblici, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni, operatori del settore e Forze di Polizia rappresenti la strada migliore per offrire risposte concrete alle esigenze del territorio e dei cittadini calabresi. Un risultato importante che conferma come il dialogo istituzionale e la collaborazione tra le parti possano tradursi in benefici concreti per la sicurezza, per gli operatori del trasporto pubblico e per tutti i cittadini della Calabria”.