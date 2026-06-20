Trapani, nuovo striscione pesantissimo contro Antonini: “basta che vai via…”

“Capaci, Marsala, Bagheria. Basta che vai via!”. E’, questo, il testo di uno striscione apparso fuori dallo stadio “Provinciale” di Trapani. Il destinatario, ovviamente, è Valerio Antonini, presidente dei granata che l’anno prossimo rischia di giocare fuori dal Comune trapanese, per via della decisione del Libero Consorzio di Trapani, che non ha dato l’ok. L’imprenditore romano è andato su tutte le furie, minacciando il consorzio di denuncia e annunciando che tre città fuori Trapani (quelle presenti nello striscione) hanno accettato di accogliere eventualmente la squadra per la prossima stagione, che sarà in Serie D – dopo la retrocessione – e non sette punti di penalità dall’inizio del torneo. La contestazione della tifoseria, nei confronti del presidente, va avanti da tempo, ma l’imprenditore è intenzionato ad andare avanti. Ora un nuovo striscione, abbastanza eloquente. Le tre città.