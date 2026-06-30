Traina d’Altura, un equipaggio reggino fra i migliori d’Italia nel Campionato Italiano Assoluto | NOMI

Si è conclusa nelle acque di Ostia la 62ª edizione del Campionato Italiano Assoluto per Equipaggi di Traina d’Altura FIPSAS, uno degli appuntamenti più prestigiosi della pesca sportiva nazionale, che ha visto confrontarsi i migliori 36 equipaggi provenienti da tutta Italia. L’ASD CH-69 torna a Reggio Calabria con un risultato che riempie d’orgoglio tutta la società, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama italiano.

Straordinaria la prestazione dell’equipaggio composto da Giuseppe Severo (capitano), Bruno Marrara, Daniele Franco e Giuseppe Malara, che conquista un prestigioso 9° posto assoluto, totalizzando 1.800 punti e 2 catture, sfiorando il podio nazionale. A rendere ancora più importante il risultato, il 2° posto nella Suzuki Fishing Cup, frutto di preparazione tecnica, affiatamento, strategia e grande determinazione.

Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando che si trattava della prima partecipazione dell’ASD CH-69 a un Campionato Italiano Assoluto di questa portata. Riuscire a classificarsi tra i migliori dieci equipaggi d’Italia rappresenta un traguardo eccezionale, ottenuto gareggiando tra Campioni Italiani e in un campo di gara completamente nuovo, nelle acque di Roma, molto diverse da quelle in cui il nostro team è abituato a pescare. Condizioni, fondali, comportamento del pesce e tecniche richieste erano differenti rispetto alla nostra esperienza quotidiana, rendendo questa sfida ancora più impegnativa.

Il campionato è stato affrontato con grande lucidità. Dopo la prima giornata, conclusa con uno strike trasformato in cattura, l’equipaggio ha analizzato attentamente la situazione e ha deciso di impostare l’assetto di pesca della seconda manche con una strategia più aggressiva, puntando a un multi strike che avrebbe potuto proiettare la squadra verso il podio.

La scelta si è rivelata vincente. Nel secondo giorno di gara tutto è andato secondo i piani: una volta calate le canne, è arrivato il tanto atteso multi strike di tonni. Purtroppo, durante la partenza uno dei pesci è riuscito a tagliare la lenza, impedendo di completare una doppia cattura che avrebbe potuto cambiare la classifica finale. L’equipaggio è comunque riuscito a portare sotto barca uno dei due tonni, conquistando punti preziosi e confermando tutta la qualità tecnica e la preparazione del team.

Questo campionato conferma come il lavoro di squadra, la passione per il mare e la costante ricerca della crescita sportiva siano i valori che guidano il gruppo. Il risultato ottenuto rende onore a tutta l’ASD CH-69 e dimostra che anche una società alla sua prima esperienza in un contesto così prestigioso può competere ad armi pari con le migliori squadre italiane.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli equipaggi, agli skipper, agli accompagnatori, ai sostenitori e agli organizzatori che hanno reso possibile questa splendida esperienza.

Un grazie speciale al nostro partner Mustad nella persona di Paolo Polimeni, sempre al nostro fianco, e al Presidente dell’ASD CH-69, Roberto Malara, il cui impegno, la passione e il sostegno hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo.

Il futuro si costruisce con passione, dedizione e spirito di squadra.

L’ASD CH-69 continuerà a navigare nella giusta direzione. AD MAIORA!