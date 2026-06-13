Tragico incidente in Calabria, scontro auto-moto all’ingresso dell’A2: muore centauro di 48 anni

Pomeriggio tragico ieri a Nocera Terinese, nel Catanzarese, dove a causa di uno scontro tra un’auto e una moto, lungo la strada che porta all’ingresso dell’A2, ha perso la vita un uomo del luogo di 48 anni che era alla guida della moto. Secondo quanto si apprende l’impatto è avvenuto con un’auto guidata da una donna, rimasta ferita. Il centauro è morto all’ospedale di Lamezia Terme dove era stato portato subito dopo l’incidente. Il corpo è stato trasferito presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro a disposizione del medico legale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco.