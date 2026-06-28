Tragedia in Calabria, detenuto di 41 anni muore in carcere per un malore

Un detenuto di 41 anni, Cataldo De Luca, è morto nel carcere di Rossano a causa di un malore. L’uomo aveva già accusato dei malesseri nei giorni scorsi e stamattina si è sentito male di nuovo: sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 ma non c’è stato nulla da fare. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte. De Luca, originario di Cirò Marina, era stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere pochi giorni fa perché ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio di Antonio Pugliese, avvenuto nel 2024 nel penitenziario di Catanzaro.