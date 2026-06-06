Tragedia al mercato di Palmi: giovane commerciante muore stroncato da malore improvviso sotto gli occhi di tutti

Momenti di grande dolore e sgomento questa mattina al mercato di Palmi, dove un giovane commerciante è morto in seguito a un malore improvviso. La tragedia si è consumata durante le ore di attività dell’area mercatale, sotto gli occhi di presenti e operatori che si trovavano sul posto. Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo, presumibilmente di origine marocchina, sarebbe stato colto da un malore improvviso. La situazione è apparsa subito grave e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimazione del 118

Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la vita al giovane. Nonostante i ripetuti interventi del personale medico, per il commerciante non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe riconducibile, stando alle prime ipotesi, a cause naturali legate a un improvviso malore. Saranno comunque gli accertamenti successivi a chiarire con maggiore precisione le circostanze della morte.

Carabinieri e Polizia sul posto per gli accertamenti

Nell’area del mercato di Palmi sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato, chiamati a effettuare i rilievi e a raccogliere gli elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia ha suscitato profonda commozione tra i commercianti e i cittadini presenti, colpiti dalla morte improvvisa del giovane. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando potranno emergere nuovi dettagli sugli accertamenti in corso.