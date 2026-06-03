Tragedia a Cosenza: donna accoltellata sotto casa, 30enne fermato per tentato femminicidio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castrovillari hanno fermato un uomo di 30 anni con l’accusa di tentato femminicidio, dopo che una giovane donna era stata aggredita e accoltellata nella notte sotto casa. La vittima, ricoverata al Pronto Soccorso con numerose ferite da taglio al capo e alla schiena, è apparsa in condizioni gravi. Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri, hanno sfruttato testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Secondo quanto emerso, l’uomo, già conosciuto dalla vittima, avrebbe più volte cercato di convincerla a intraprendere una relazione sentimentale, nonostante i ripetuti rifiuti. La notte dell’aggressione, l’uomo l’avrebbe attesa al suo rientro a casa: dopo averle sottratto il cellulare, l’ha colpita ripetutamente al volto e alla schiena e ha tentato di strangolarla. La donna si è salvata grazie all’intervento di un amico, che ha messo in fuga l’aggressore.

Le successive ricerche hanno permesso di rintracciare il 30enne nella sua abitazione. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno sequestrato due coltelli, gli abiti indossati dall’uomo e il veicolo utilizzato per raggiungere il luogo dell’aggressione, tutti con verosimili tracce di sangue. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.