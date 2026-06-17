Traffico di migranti, il Tribunale di Reggio Calabria ricostruisce una rete internazionale che favoriva l’arrivo dei clandestini in Italia: decine di indagati | DETTAGLI

Il Tribunale di Reggio Calabria, sezione GIP-GUP, ha emesso un’ordinanza di applicazione di misure cautelari e contestuale decreto di sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento coordinato dalla DDA. Il provvedimento riguarda numerosi indagati, indicati nell’atto giudiziario come presunti componenti o partecipi di una struttura criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’indagine ipotizza l’esistenza di una rete organizzata su più Paesi, con ruoli differenziati tra promotori, organizzatori, finanziatori, intermediari, reclutatori e presunti scafisti. La ricostruzione contenuta nel provvedimento descrive un sistema articolato, capace di operare tra l’estero e l’Italia, utilizzando contatti, mezzi di trasporto, strutture logistiche e flussi di denaro per agevolare l’arrivo illegale di migranti nel territorio nazionale.

La presunta rete internazionale e le rotte verso l’Italia

Il cuore dell’inchiesta riguarda una presunta organizzazione dal carattere transnazionale, attiva secondo l’accusa in diversi Paesi, tra cui Turchia, Grecia, Georgia, Moldavia, Ucraina, Russia e aree del Medio Oriente. L’ordinanza individua in particolare la Turchia come Paese di partenza o snodo operativo, la Grecia come area di transito e la Georgia come possibile terminale di finanziamenti e pagamenti. La rete, secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe organizzato viaggi via mare diretti verso la Calabria e altre regioni costiere dell’Italia meridionale. Le traversate sarebbero state effettuate anche mediante imbarcazioni a vela o natanti di diverso tipo, con l’obiettivo di trasferire cittadini stranieri verso il territorio italiano dietro pagamento di somme di denaro. Nel provvedimento viene richiamato anche il caso dell’imbarcazione “Matti”, indicata come uno degli elementi centrali della ricostruzione investigativa.

I ruoli contestati: reclutatori, intermediari e scafisti

L’ordinanza descrive una presunta ripartizione dei compiti interna all’organizzazione. Alcuni soggetti avrebbero avuto il ruolo di contattare nei Paesi d’origine persone interessate a raggiungere illegalmente l’Italia o l’Europa, promuovendo i servizi offerti e concordando il prezzo del viaggio. Altri avrebbero avuto il compito di reclutare gli skipper destinati a condurre le imbarcazioni, provvedendo anche al loro addestramento nautico. Un ulteriore livello dell’organizzazione, secondo l’accusa, avrebbe curato la predisposizione di documenti falsi, la gestione degli alloggi, il reperimento dei mezzi di trasporto e l’organizzazione degli spostamenti terrestri e marittimi. Altri soggetti, invece, sarebbero stati coinvolti nella ricezione del denaro versato dai migranti e nella distribuzione dei compensi ai partecipanti, anche attraverso circuiti di money transfer e passaggi di denaro tra Paesi diversi.

Le “frange” territoriali nella ricostruzione dell’accusa

Nel testo dell’ordinanza viene richiamata l’esistenza di diverse articolazioni territoriali della presunta associazione, definite come “frange” operative. La cosiddetta frangia georgiana viene descritta come coinvolta soprattutto nei passaggi finanziari, nell’intermediazione e nel coordinamento di alcuni soggetti. La frangia moldava e la frangia ucraina risultano invece collegate, secondo l’impianto accusatorio, al reclutamento e alla formazione degli scafisti, oltre alla gestione logistica dei viaggi. La presunta frangia turca viene indicata come particolarmente rilevante nella fase di partenza e nei rapporti con i migranti da trasportare. In questo quadro, la rete avrebbe operato attraverso contatti diretti, trasferimenti di denaro, appoggi logistici e collegamenti tra soggetti residenti o domiciliati in più Stati. L’ipotesi investigativa, tuttavia, resta da verificare nelle successive fasi processuali, nel rispetto della presunzione di innocenza degli indagati.

I flussi di denaro e il presunto sistema dei pagamenti

Un aspetto centrale dell’ordinanza riguarda i flussi finanziari. Nel provvedimento vengono citate diverse transazioni, bonifici e trasferimenti di denaro che, secondo l’accusa, sarebbero stati funzionali al pagamento degli scafisti, al noleggio o alla gestione delle imbarcazioni, al compenso degli intermediari e alla copertura delle spese operative. La documentazione giudiziaria fa riferimento a somme versate in dollari ed euro, anche tramite canali internazionali di trasferimento. Tali movimenti, nella lettura degli inquirenti, rappresenterebbero uno degli elementi utili a ricostruire la struttura dell’organizzazione, i collegamenti tra i vari indagati e il ruolo di chi avrebbe gestito i rapporti economici tra i diversi Paesi coinvolti.

L’ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Le contestazioni richiamate nell’ordinanza riguardano, tra gli altri profili, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e l’ipotesi associativa finalizzata alla commissione di più reati connessi all’ingresso illegale di cittadini stranieri. Secondo la ricostruzione accusatoria, il gruppo avrebbe operato stabilmente, con una divisione di ruoli e una struttura organizzativa capace di pianificare le varie fasi dei viaggi. Il provvedimento evidenzia come l’attività investigativa abbia ricostruito non solo singoli episodi di trasporto, ma un presunto sistema più ampio, basato su reclutamento, addestramento, logistica, pagamenti e collegamenti transnazionali. La prospettiva della DDA è quella di una rete in grado di muoversi lungo le rotte del Mediterraneo orientale, con destinazione finale l’Italia e in particolare le coste della Calabria.

Un’inchiesta complessa tra giustizia, migrazioni e criminalità organizzata

L’ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria si inserisce in un contesto investigativo particolarmente complesso, in cui il tema delle rotte migratorie si intreccia con quello della criminalità organizzata transnazionale. Il documento giudiziario ricostruisce una filiera criminale capace di sfruttare la domanda di ingresso in Europa, trasformando i viaggi dei migranti in un’attività organizzata e remunerativa. La vicenda resta ora affidata al percorso giudiziario, che dovrà accertare le responsabilità individuali e verificare la tenuta dell’impianto accusatorio. In questa fase, le accuse contenute nell’ordinanza cautelare rappresentano ipotesi investigative e giudiziarie, non condanne definitive. Il caso conferma però l’attenzione delle autorità italiane verso le reti internazionali che operano nel traffico di migranti e nel favoreggiamento dell’ingresso illegale nel territorio nazionale.