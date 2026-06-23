Torre Faro, la proposta di “Rinascita Messina” per allegerire il traffico

Il Movimento civico “Rinascita Messina”, a seguito “dell’ondata di malcontento e di proteste degli abitanti del borgo di torre Faro per l’entrata in vigore della nuova ZTL, si fa promotore di una proposta che, ritiene fondamentale la realizzazione della strada di collegamento tra via Pozzo Giudeo e via Senatore Francesco Arena. Tale arteria consentirebbe di alleggerire concretamente il traffico che, soprattutto nel periodo estivo, diventa insostenibile per il villaggio. Attualmente via Pozzo Giudeo è un vero e proprio budello infernale, che convoglia gran parte delle auto dirette al borgo marinaro”.

Istituire una ZTL controllata da telecamere

“Inoltre, a causa della mancanza di parcheggi sufficienti nell’adiacente area delle “Torri Morandi”, molti automobilisti finiscono per percorrere le vie interne del villaggio alla ricerca di un posto auto. Per ovviare a questa situazione, è necessario istituire una ZTL controllata da telecamere, così da impedire l’accesso indiscriminato al borgo e obbligare le auto a immettersi nella nuova strada di collegamento, con uscita su via Senatore Francesco Arena e quindi fuori dal villaggio. Analogo divieto dovrebbe essere previsto in corrispondenza di via Palazzo, all’altezza del ristorante “Anselmo”, e di via Nuova, all’altezza del bar “Eden”. Solo così sarà possibile restituire vivibilità ai residenti, ai visitatori e a tutti i fruitori del borgo marinaro. Una proposta concreta, economica e fattibile, un invito alla nuova giunta ad una forma di ascolto e collaborazione al fervente civismo che anima la nostra città”, sottolinea “Rinascita Messina”.