Torna a Cinquefrondi “Aspettando Agosto”: due mesi di sport, cultura, socialità e partecipazione

Prenderà il via domani, 11 giugno, il calendario di eventi “Aspettando Agosto 2026”, il cartellone promosso dal Comune di Cinquefrondi nell’ambito del progetto ViviAmo Cinquefrondi, in collaborazione con associazioni, cooperative sociali, realtà sportive, volontarie e culturali del territorio. “Un programma che accompagnerà i cittadini per tutto il mese di giugno e luglio, con appuntamenti pensati per coinvolgere persone di ogni età, animare gli spazi pubblici e valorizzare il grande patrimonio umano e associativo della nostra comunità”, afferma il sindaco Michele Conia e l’assessore Giada Porretta. “Dal beach volley ai tornei sportivi, dagli aperibook agli spettacoli di danza e musica, passando per il cinema all’aperto, i laboratori, il mercatino dell’usato e i concerti, il calendario rappresenta un’importante occasione di incontro, condivisione e crescita collettiva”, rimarcano.

“Aspettando Agosto” non è soltanto un insieme di eventi, ma il risultato di un lavoro di rete che mette insieme associazioni, cooperative, volontari e istituzioni con l’obiettivo di rendere Cinquefrondi una città sempre più viva, inclusiva e partecipata. L’Amministrazione Comunale rivolge un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte per l’impegno e la passione dimostrati nella costruzione di questo programma e invita la cittadinanza a partecipare numerosa agli appuntamenti previsti. Due mesi da vivere insieme, all’insegna dello sport, della cultura, della socialità e del senso di comunità. Vi aspettiamo da domani e fino alla fine di luglio per vivere insieme “Aspettando Agosto 2026“, concludono.