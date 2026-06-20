“Topi negli uffici e fumi da incendio”, a Reggio Calabria è allarme! La denuncia: “situazione gravissima per i lavoratori”

“La FP CGIL Area Metropolitana, a fronte della penosa situazione che stanno vivendo i dipendenti della struttura regionale sita in Via Modena, 1 a Reggio Calabria, dichiara tolleranza zero: non intende più aspettare riscontri verbali che non si traducono in fatti. La denuncia presentata in data odierna allo SPISAL, all’Ispettorato del Lavoro, all’ASP di RC, al Presidente della Giunta Regionale, On. Roberto Occhiuto e a tutti i Dirigenti dei Dipartimenti interessati, è la conseguenza dell’inefficienza e mancanza di responsabilità dell’Amministrazione Regionale”. Così in una nota la FP CGIL Area Metropolitana lancia l’allarme.

“L’allarme relativo alla presenza di roditori all’interno di tutti uffici della struttura era stato lanciato circa un mese fa. Ad oggi, a seguito di interventi parziali e poco efficaci, la situazione rimane immutata. Riteniamo gravissima la decisione di chiudere per soli due giorni un singolo piano dell’edificio: una scelta che mette a rischio la salute dei dipendenti non considerando che i roditori sono vettori di gravi infezioni e che le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impongono misure urgenti e globali a salvaguardia dei lavoratori”.

“A questa emergenza igienico-sanitaria si aggiunge una nuova e pesante preoccupazione per la FP CGIL. Un grave incendio divampato nei giorni scorsi nel perimetro adiacente la struttura regionale, ha sollevato seri dubbi sulla salubrità dell’aria potenzialmente compromessa dai fumi tossici derivanti dalla combustione di rifiuti speciali. La FP CGIL esige un intervento urgente, radicale e risolutivo sulle problematiche denunciate. Contestualmente, si richiede l’immediata autorizzazione al lavoro agile (smartworking) per tutto il personale della struttura fino alla completa e definitiva bonifica della struttura”.