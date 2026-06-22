Top Spin Messina, Vladislav Ursu rinnova anche per la stagione 2026/2027

Vladislav Ursu resta alla Top Spin Messina WatchesTogether. La società ha annunciato il rinnovo contrattuale del forte giocatore moldavo, che continuerà a indossare la maglia del club anche nella stagione sportiva 2026/2027. La conferma di Ursu rappresenta un tassello di grande rilievo per la squadra messinese, che potrà contare ancora su uno dei suoi punti di riferimento tecnici e caratteriali. Straordinarie doti tecniche, mentalità vincente e leadership hanno infatti reso il mancino classe 2001 una delle pedine più importanti del progetto sportivo della Top Spin.

Punta di diamante della squadra, Ursu si è distinto nello scorso campionato di Serie A1 collezionando il 75% di partite vinte e disputando poi da assoluto protagonista le semifinali playoff contro il Tennistavolo Sassari. Decisiva anche la sua doppietta nella finale di Coppa Italia, disputata ad Ancona, sempre contro i sardi, che è valsa alla Top Spin la conquista del trofeo. Il giocatore moldavo, protagonista di una crescita costante che lo ha portato a essere ormai tra i talenti più cristallini del panorama internazionale, difenderà dunque i colori della Top Spin per la terza stagione consecutiva, pronto a infiammare nuovamente, punto dopo punto, con la sua grande varietà di colpi, il pubblico di Villa Dante.

Il presidente Giorgio Quartuccio ha sottolineato l’importanza della conferma in organico di Vladislav Ursu: “Sono molto soddisfatto per la volontà di Ursu di prolungare il suo contratto con la Top Spin per la prossima stagione. Conosciamo tutti il suo valore e la sua serietà, sono convinto che con lui, nell’intera serie della finale playoff scudetto, la vittoria del campionato non ci sarebbe sfuggita. Purtroppo la sorte ha voluto che l’appuntamento con le finali coincidesse in Italia e Polonia e la sua assenza si è rivelata per noi determinante. Con Vlad siamo una squadra molto difficile da battere e la sua presenza mi dà fiducia per una stagione ancora ad alti livelli. Non ci fermeremo, comunque, alla sua conferma, sto lavorando ad ulteriori ingaggi per la serie A”. La conferma di Ursu apre quindi la programmazione della Top Spin Messina WatchesTogether in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di restare competitiva ai massimi livelli della Serie A.