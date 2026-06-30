Tonno Callipo Volley, arriva Hristov: “ho sentito parlare bene del club, è serio e solido”

Sbarca alla Tonno Callipo il sesto bulgaro della storia giallorossa: si tratta dello schiacciatore Hristo Hristov, vent’anni da compiere il prossimo settembre. Ultima stagione a Terni in A3 con 167 punti totali per Hristov, che a Vibo segue i connazionali Simeonov (anche con passaporto italiano, tre stagioni in A1) idolo della piazza vibonese; Nikolov due annate a Vibo, mentre una ciascuno per Ananiev, Bratoev e Skrimov. Si passa dunque in attacco dall’ucraino Boiko al bulgaro Hristov, arrivato giovanissimo in Italia nella prestigiosa scuola pallavolistica di Treviso.

Allora Hristo perché hai accettato la proposta della Tonno Callipo?

“Perché fin da subito mi ha entusiasmato il suo progetto. Ho sentito parlare molto bene del club e questo mi ha fatto capire che si tratta di una società solida, seria e ben organizzata. Ho accettato con grande piacere la possibilità di far parte di questo gruppo, perché credo sia l’ambiente giusto per continuare a crescere e dimostrare il mio valore”.

Sei cresciuto nella rinomata scuola pallavolistica di Treviso: quali sono le tue aspettative per questa nuova avventura a Vibo?

“Quando sono arrivato in Italia, a 12 anni, Volley Treviso mi ha accolto e mi ha dato l’opportunità di lavorare con professionisti di alto livello. Da loro ho imparato tantissimo, sia dal punto di vista tecnico che umano. La Tonno Callipo è una delle realtà più importanti del Sud Italia e negli anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo importante nella pallavolo nazionale. Dopo una grande stagione ed il ritorno in Serie A, sono felice di entrare a far parte di questo progetto giallorosso. Mi aspetto di trovare un ambiente serio e organizzato, di allenarmi ad alto livello e di continuare a migliorare come giocatore. Tutto ciò per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Inoltre sarà una bella occasione per conoscere nuove persone e scoprire una parte d’Italia che ancora non conosco bene”.

Un ruolo importante per te l’ha avuto tua mamma Tsvetelina: lei giocava? Cosa ti ha insegnato?

“Mia madre ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita. È stata una delle persone che hanno reso possibile il nostro trasferimento dalla Bulgaria all’Italia. Così mi ha permesso di allenarmi in uno dei settori giovanili più prestigiosi e floridi del Paese. Per me lei è sempre stata un punto di riferimento nella mia vita quotidiana e un grande esempio. Da giovane ha giocato come centrale e ha vinto quattro campionati giovanili consecutivi in Bulgaria. Grazie alla sua esperienza, mi ha trasmesso tanti valori, sia sportivi che umani. Mi ricorda sempre l’importanza di essere aggressivo ma composto a muro, di lavorare con costanza e soprattutto di non mollare mai, anche nei momenti difficili”.

La Bulgaria ha sempre formato ottimi ‘martelli’ poi approdati in Italia: hai ovviamente sentito parlare oltre di Simeonov qui, anche di un certo Ganev…

“Certamente. Lyubo Ganev è uno dei nomi più importanti nella storia della pallavolo bulgara. È ricordato per la sua straordinaria potenza fisica e offensiva e so che in Italia era conosciuto con il soprannome di ‘Lupo’. Oltre ad essere stato un grande atleta, oggi è il presidente della Federazione Bulgara di Pallavolo. Per noi giovani rappresenta una figura molto importante e un simbolo della tradizione pallavolistica del nostro Paese. Negli ultimi anni la Bulgaria è tornata ad essere protagonista anche a livello internazionale e la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali del 2025 ne è la dimostrazione. Questo risultato ha riportato entusiasmo da noi e confermato che la Bulgaria continua a formare giocatori di alto livello”.