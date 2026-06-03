“The Italian Dream”, Alec Ross arriva Reggio Calabria: l’analisi del rapporto fra Italia, Sud e innovazione | INFO 

Tre appuntamenti, dal 3 al 5 giugno, in cui Alec Ross e Francesco Cicione, Presidente di Entopan e ideatore del paradigma dell’Innovazione Armonica, daranno vita a un dialogo che attraverserà Calabria e Sicilia, in occasione del lancio del nuovo volume di Ross The Italian Dream. Riprendersi il futuro (Feltrinelli, collana Scintille, 2026). Alec Ross: “sono estremamente contento di questa occasione offertami da Francesco e dalla rassegna Consonanze. Portare il dibattito sull’innovazione al Sud è un dovere, perché la contrapposizione tra Sud e innovazione, al netto di una narrazione distorta, non esiste né è mai esistita. È importante riconoscere le competenze dei tanti gruppi di lavoro d’eccellenza che già alimentano il cambiamento, e infondere ancora più energia, progettualità e speranza a chi – come Entopan e Harmonic Innovation Group – sta disegnando una terza via europea all’innovazione partendo proprio dal Sud Italia”.

Francesco Cicione: “Alec Ross è uno dei pensatori che meglio sanno leggere il rapporto tra innovazione, persone e territori. Ci accomunano molte idee, pur nella peculiarità delle diverse esperienze e delle prospettive. Sono davvero molto felice e grato che il nostro dialogo avvii il ciclo di presentazioni pubbliche del suo nuovo libro, dopo l’anteprima alla BBS. The Italian Dream è un libro generoso e necessario, che parla all’Italia con la libertà di chi la osserva da una prospettiva inedita e la passione di chi ne condivide le radici. Le sue analisi incrociano in maniera fertile i temi dell’innovazione armonica. Sono certo che da questo dialogo, come è già successo in passato, scaturiranno prospettive inedite e importanti sulle risposte di cui il nostro tempo ha bisogno”.

Il libro The Italian Dream

Gli Stati Uniti con l’American Dream. Ma anche la Cina, l’India, persino la Francia sanno raccontare il proprio futuro. L’Italia, no. Eppure, è forse tra i Paesi più amati al mondo: per la sua cultura, la sua arte, per quella capacità unica di tenere insieme bellezza, gusto e profondità. Il paradosso di un Paese straordinario che fatica a crederci.

The Italian Dream è un viaggio alla ricerca di una risposta. E una proposta. Lo firma Alec Ross, americano con radici italiane – i nonni erano abruzzesi – che dopo una lunga carriera al fianco di Barack Obama e Hillary Clinton ha scelto, per una parte dell’anno, di vivere e insegnare in Italia.

Il libro intreccia il racconto personale di Ross – viaggi, incontri, lezioni, esperienze – con un’analisi ampia dei nodi culturali ed economici che, secondo l’autore, frenano il Paese: la sfiducia, la paura del rischio, la nostalgia per il passato. Otto coppie di opposti – Giovane e Vecchio, Innovazione e Tradizione, Forma e Sostanza, Apprendimento e Stimoli Superficiali, Unità e Divisione, Breve e Lungo Termine, Fiducia e Sfiducia, Ottimismo e Pessimismo – danno vita a una riflessione profonda ma accessibile, mai accademica, sempre piena di energia civile.

Ross guarda all’Italia senza preconcetti: la analizza, la interroga, la provoca e infine le parla, invitando il lettore a recuperare il gusto della visione, a tornare a sognare in grande, a credere che possa esistere un Paese diverso. È in questo invito a ritrovare visione e ambizione che la prospettiva di Ross incontra l’Innovazione Armonica, il paradigma ideato da Francesco Cicione che riconosce nel nostro Paese e nel Mediterraneo un laboratorio possibile per affrontare le sfide globali del futuro.

Il dialogo

Il dialogo tra Alec Ross e Francesco Cicione si svilupperà a partire dai temi del libro: il filo conduttore sarà la grande responsabilità a cui l’umanità è chiamata nell’affrontare il salto tecnologico e nell’acquisire la capacità di discernimento tra ciò che genera opportunità e futuro buono, e ciò che genera rischio e distopia. Al centro del confronto, una tensione generativa tra due concezioni di innovazione e progresso. Da un lato Ross, con la sua visione progressista americana che guarda a individuo, merito, mercato, innovazione come motori del cambiamento; dall’altro Cicione, che di quella visione accoglie la spinta intrecciandola però fortemente e senza compromessi e con prioritaria rilevanza su tutto agli elementi di comunità, cultura e antropocentrismo etico. The Italian Dream diventa così il terreno comune su cui le due prospettive si incontrano, si confrontano e cercano una sintesi possibile.

Calendario degli incontri

Mercoledì 3 giugno 2026 – ore 18.30 | Entopan, Caraffa di Catanzaro (CZ) – Evento aperto al pubblico. Alec Ross dialoga con Francesco Cicione. Modera Antonio Viscomi

| Entopan, Caraffa di Catanzaro (CZ) – Evento aperto al pubblico. Alec Ross dialoga con Francesco Cicione. Modera Antonio Viscomi Giovedì 4 giugno 2026 – ore 16.30 | Sala Consiliare “Pietro Battaglia” – Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria – Evento aperto al pubblico. Alec Ross dialoga con Francesco Cicione. Modera Demetrio Naccari

Carlizzi

| Sala Consiliare “Pietro Battaglia” – Palazzo San Giorgio, Reggio Calabria – Evento aperto al pubblico. Alec Ross dialoga con Francesco Cicione. Modera Demetrio Naccari Carlizzi Venerdì 5 giugno 2026 – ore 11.00 | Aula Magna del Palazzo Centrale – Università di Catania – Alec Ross dialoga con Francesco Cicione. Con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore Enrico Foti. Moderano Santina Giannone e Raffaele del Monaco

Gli incontri si inseriscono nel percorso di Consonanze – Dialoghi d’Autore, rassegna culturale itinerante promossa da Entopan e Feltrinelli, in partnership con Harmonic Innovation Group (HIG). La rassegna porta alcune delle voci più significative della cultura nazionale e internazionale nei luoghi vivi del territorio – istituzioni, università, spazi civici – scegliendo il Sud come punto di osservazione privilegiato, con la Calabria a fare da scena alla letteratura che torna a incontrare comunità, saperi e pratiche quotidiane. Ogni incontro è costruito come un dialogo a più voci, capace di mettere l’opera e l’autore in relazione con chi in quella realtà lavora, studia e legge.

I protagonisti del dialogo

Alec Ross è uno dei più autorevoli esperti internazionali di tecnologia e innovazione. Ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor per l’Innovazione presso il Dipartimento di Stato americano con Hillary Clinton e ha guidato la politica tecnologica per la campagna presidenziale di Barack Obama. Oggi divide il proprio tempo tra Stati Uniti e Italia, dove insegna alla Bologna Business School dell’Università di Bologna.

Feltrinelli ha già pubblicato i suoi precedenti lavori: Il nostro futuro (2016) e I furiosi anni Venti (2021). Francesco Cicione è Presidente di Entopan e ideatore del paradigma dell’Innovazione Armonica. Da venticinque anni lavora a una via italiana e mediterranea allo sviluppo, capace di coniugare cultura, etica, tecnologia e sostenibilità, facendo del Mezzogiorno e del Global South un laboratorio generativo di idee, relazioni e futuro condiviso. È Presidente Fondatore di Harmonic Innovation Group. Editorialista di Avvenire ed Osservatore Romano. Docente presso l’Università Europea di Roma.

Consonanze – Dialoghi d’Autore

Consonanze si inserisce nella traiettoria culturale che Entopan porta avanti da oltre venticinque anni. La rassegna riannoda il legame tra conoscenza e territorio, tra tradizioni culturali e futuro, portando la letteratura oltre i contesti accademici e gli spazi editoriali convenzionali. Attraverso dialoghi in luoghi non scontati e la partecipazione attiva di autori e cittadini, il progetto traduce in pratica una visione: un’innovazione capace di produrre risultati generativi, inclusivi e sostenibili per l’intera collettività. La presenza di Feltrinelli sottolinea l’impegno del Gruppo editoriale di radicarsi nel Sud Italia, diffondendo

cultura di qualità, pensiero critico e innovazione sociale.