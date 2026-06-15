Terribile tragedia scuote la piana di Gioia Tauro: 25enne si suicida sulla Jonio-Tirreno. Comunità sotto shock

Una notizia dolorosa e improvvisa ha gettato nel dolore l’intero territorio calabrese. Una giovane ragazza di Polistena, di soli 25 anni, ha perso la vita in quello che si è rivelato essere un tragico e volontario gesto estremo. L’episodio si è consumato nel territorio comunale di Cinquefrondi, lasciando un vuoto incolmabile e un profondo senso di impotenza in tutti coloro che hanno appreso la notizia nel corso delle ultime ore. La notizia si è diffusa rapidamente, trasformando una normale giornata in un momento di lutto collettivo per l’intera area metropolitana.

La dinamica di quanto accaduto è legata a uno dei tratti stradali più transitati della zona. La giovane ha scelto la SGC Jonio-Tirreno per porre fine alla sua esistenza, precisamente nei pressi del chilometro 15. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, la vittima si sarebbe lanciata da un alto cavalcavia che sovrasta le campagne circostanti da un’altezza di oltre 40 metri. Un impatto tremendo che purtroppo non le ha lasciato alcuna scampo, rendendo vano ogni successivo tentativo di soccorso da parte del personale medico.

L’intervento dei soccorritori sul cavalcavia di Cinquefrondi

Subito dopo la segnalazione del drammatico evento, la macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente, convogliando sul posto numerose unità di emergenza. Al chilometro 15 della superstrada sono giunti i Vigili del Fuoco insieme alle pattuglie della Polizia e dei Carabinieri. Il personale sanitario è arrivato a bordo di diverse ambulanze, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della venticinquenne, causato dalle gravissime lesioni riportate nella caduta nel vuoto.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente messo in sicurezza l’area del sinistro per consentire i rilievi di rito e gestire il traffico veicolare sulla SGC Jonio-Tirreno, che ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare in condizioni complesse per raggiungere il punto esatto in cui si trovava il corpo della ragazza, situato nei campi sottostanti il maestoso viadotto. Le autorità competenti sono ora impegnate nell’effettuare tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza gli ultimi istanti di vita della giovane.

Il dolore e lo sgomento della comunità nella piana di Gioia Tauro

La tragica scomparsa della giovane ha generato un’ondata di profondo sgomento in tutta la piana di Gioia Tauro. Le comunità di Polistena e di Cinquefrondi si sono svegliate avvolte in un silenzio irreale, unite in un dolore straziante per una vita spezzata così prematuramente. Amici, conoscenti e semplici cittadini si stringono virtualmente e fisicamente attorno alla famiglia della vittima, colpita da un lutto devastante e improvviso che lascia spazio solo alle lacrime e alla riflessione.

Questo drammatico suicidio a Cinquefrondi riaccende inevitabilmente i riflettori sul tema del disagio giovanile e sulla necessità di intercettare i segnali di sofferenza profonda che a volte si nascondono dietro la quotidianità. Le istituzioni locali e le associazioni del territorio stanno esprimendo in queste ore messaggi di cordoglio, manifestando una vicinanza sincera a parenti e amici. La perdita di una ragazza così giovane rappresenta una ferita aperta per l’intera società civile della provincia di Reggio Calabria, che oggi piange una sua figlia in un clima di incredulità e totale sconcerto.