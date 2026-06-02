Terremoto in Calabria, Nesci: “vicini ai cittadini e grazie a chi monitora il territorio”

“La forte scossa di terremoto registrata nella notte e avvertita in gran parte della Calabria ha inevitabilmente generato preoccupazione tra i cittadini. Fortunatamente, dalle verifiche effettuate nelle ore successive non risultano danni a persone o infrastrutture, ma è giusto mantenere alta l’attenzione e continuare il monitoraggio del territorio. Desidero rivolgere un ringraziamento alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, ai sindaci e a tutti gli operatori che fin dalle prime ore si sono attivati per verificare la situazione e garantire la sicurezza delle nostre comunità”. Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr

“La Calabria conosce bene il valore della prevenzione e della resilienza. Eventi come questo ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nella sicurezza del territorio, nel monitoraggio sismico e nella messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato. Rivolgo un pensiero di vicinanza a tutti i cittadini che hanno vissuto momenti di apprensione durante la notte. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, confidando nel lavoro delle autorità competenti e nella straordinaria capacità delle nostre comunità di affrontare anche le prove più difficili”.