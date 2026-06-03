Terremoto al largo delle Isole Eolie, scossa nel Tirreno | DATI E MAPPE

La rete di monitoraggio sismico dell’INGV ha registrato nelle prime ore del mattino un nuovo terremoto nel bacino del Tirreno meridionale. L’evento, di magnitudo 3.9, si è verificato alle 05:51 e ha interessato principalmente la zona delle Isole Eolie, in provincia di Messina. Secondo le rilevazioni ufficiali, l’epicentro si trovava in mare aperto, posizionato a nord-est dell’isola di Filicudi e a nord-ovest dell’isola di Salina.

Profondità eccezionale e impatto limitato in superficie

Ciò che distingue questo terremoto dagli altri eventi registrati in Italia è senza dubbio la sua profondità, stimata in circa 306 km sotto il livello del mare. Tale caratteristica ipocentrale ha contribuito a ridurre sensibilmente gli effetti percepiti dalle popolazioni residenti nelle isole vicine e lungo le coste del Tirreno. La profondità di questi fenomeni è tipica di quest’area, dove la complessa interazione tra le grandi placche tettoniche genera scosse che, pur essendo energeticamente significative, risultano meno avvertite in superficie.

Il contesto geologico delle Isole Eolie

Il territorio delle Isole Eolie rappresenta un punto di incontro tra la placca africana e quella euroasiatica, un crocevia geologico caratterizzato da una forte attività sismica e vulcanica. Eventi come questo confermano la necessità di un costante monitoraggio sismico, soprattutto per individuare tempestivamente fenomeni a media e alta profondità che, pur avendo un basso impatto immediato, contribuiscono a comprendere meglio la dinamica interna della crosta terrestre in quest’area.

Importanza del monitoraggio e della prevenzione

La rilevazione di questo terremoto nel Tirreno meridionale sottolinea ancora una volta il ruolo cruciale dell’INGV nel monitoraggio continuo del territorio italiano. La raccolta e l’analisi dei dati sismici permettono di anticipare eventuali rischi e di informare prontamente le comunità locali, contribuendo alla cultura della prevenzione in una zona a elevata sismicità.