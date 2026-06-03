Terremoti nello Stretto di Messina: nuove scosse tra Messina e Reggio Calabria | MAPPE E DATI

Negli ultimi giorni, lo Stretto di Messina ha registrato una serie di scosse di terremoto di bassa magnitudo, segnalando un’attività sismica significativa ma non distruttiva. Secondo i dati raccolti dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), le scosse più recenti hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.1 e 2.1 ML, con profondità comprese tra 30.4 e 30.8 km. Questi eventi sono stati localizzati principalmente nella porzione sud dello Stretto, tra Santa Teresa di Riva e Porto Salvo, mostrando un progressivo aumento della magnitudo nelle ore successive.

Le registrazioni mostrano come la sequenza iniziata nelle prime ore del 3 giugno 2026 sia stata attentamente monitorata. La prima scossa registrata alle 05:13 CEST ha avuto una magnitudo di 1.1 ML, seguita da altre scosse di intensità leggermente superiore, fino a raggiungere i 2.1 ML alle 06:19 CEST. Questi eventi sono stati classificati come manuali e revisionati, indicando una verifica accurata dei dati da parte degli esperti.

Caratteristiche della sequenza sismica

L’attività rilevata presenta alcune caratteristiche comuni delle scosse di assestamento in zone ad alta sismicità. La profondità costante intorno ai 30 km indica che il fenomeno si sviluppa nella crosta superiore terrestre, senza coinvolgere direttamente il substrato superficiale che potrebbe provocare danni significativi agli edifici. Nonostante la bassa magnitudo, la ripetitività delle scosse suggerisce la presenza di faglie sismiche attive nella zona, tipiche di regioni come lo Stretto di Messina, storicamente soggette a terremoti.

Implicazioni per la popolazione e la sicurezza

Sebbene le scosse di terremoto rilevate finora siano di magnitudo moderata, è essenziale mantenere un livello di attenzione elevato. La vicinanza di aree densamente popolate come Messina e Reggio Calabria rende necessario un costante aggiornamento sulle attività sismiche, con l’obiettivo di informare tempestivamente cittadini e autorità locali. La preparazione include la conoscenza dei piani di emergenza e l’adozione di comportamenti corretti durante le scosse, riducendo al minimo i rischi.

L’osservazione dei dati sismici consente anche agli esperti di formulare previsioni più accurate riguardo a possibili scosse successive, pur rimanendo sempre nell’incertezza propria della sismologia. In questo contesto, il monitoraggio dell’INGV si conferma un punto di riferimento indispensabile per la sicurezza della popolazione e per la gestione dei rischi naturali.

Le recenti scosse nello Stretto di Messina rappresentano un promemoria dell’attività geologica attiva della regione. Nonostante la bassa intensità, queste scosse offrono informazioni preziose sul comportamento delle faglie locali e sull’evoluzione della sismicità nella zona. È fondamentale continuare a seguire le rilevazioni, garantire la formazione della popolazione e rafforzare la resilienza urbana, mantenendo sempre un approccio informato e scientifico.