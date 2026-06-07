Tentato femminicidio in Calabria, disposto il carcere per il presunto aggressore

Il Gip presso il Tribunale di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 30enne di Corigliano, fermato dai carabinieri lo scorso 2 giugno con l’accusa di tentato femminicidio

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Il Gip presso il Tribunale di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per un 30enne di Corigliano, fermato dai carabinieri lo scorso 2 giugno con l’accusa di tentato femminicidio ai danni di una ragazza di Terranova da Sibari. L’episodio si è verificato nella notte tra lunedì e martedì, quando l’uomo ha aggredito la 28enne, accoltellandola alle spalle e in altre parti del corpo.

Le condizioni della vittima e gli interventi sanitari

I medici del pronto soccorso hanno riscontrato ferite da arma bianca sulla giovane, fortunatamente senza pericolo per la vita. Dopo le cure necessarie, la ragazza è stata dimessa e ha fatto ritorno a casa. L’episodio ha creato forte allarme nella comunità locale, riportando l’attenzione sul tema della sicurezza e della tutela delle donne nella zona dello Jonio cosentino.

L’intervento delle forze dell’ordine

I carabinieri di Corigliano-Rossano hanno immediatamente avviato le indagini e fermato il sospettato, che ora si trova in custodia cautelare in carcere su disposizione del Gip del Tribunale di Castrovillari. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha impedito ulteriori conseguenze e ha permesso di garantire la sicurezza della vittima.

Una comunità sotto shock

L’aggressione ha suscitato forte sconcerto tra i residenti di Terranova da Sibari, che descrivono il fatto come un episodio gravissimo e inaspettato. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di una maggiore attenzione ai casi di violenza sulle donne, alla prevenzione e alla tempestiva azione delle autorità competenti per tutelare le persone vulnerabili.

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