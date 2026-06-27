Tensione nello Stretto di Hormuz: nave cisterna colpita da un proiettile non identificato

Una nave cisterna è stata colpita nello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo per il traffico energetico internazionale. A rendere noto l’episodio è stata l’agenzia britannica Ukmto, che ha riferito di aver ricevuto una segnalazione relativa a un incidente nello Stretto di Hormuz. Secondo quanto comunicato, il comandante della nave cisterna ha segnalato che l’imbarcazione sarebbe stata raggiunta da un proiettile non identificato. L’impatto avrebbe provocato danni alla plancia di comando, ma non risultano conseguenze per l’equipaggio, che sarebbe rimasto illeso.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, area di passaggio cruciale per le petroliere e per il commercio globale di energia. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’origine del proiettile né sulle circostanze esatte dell’incidente.

Le autorità marittime stanno monitorando la situazione, mentre resta alta l’attenzione sulle possibili ripercussioni per il traffico navale nella zona. Lo Stretto di Hormuz è infatti considerato un punto nevralgico per il transito delle navi cisterna e qualsiasi episodio di tensione può avere effetti immediati sulla sicurezza marittima e sui mercati energetici.

Nonostante i danni riportati alla plancia, la notizia principale resta l’assenza di feriti: per l’equipaggio della nave colpita non ci sarebbero state conseguenze.