Tennistavolo, la Top Spin Messina ingaggia Daniele Pinto

La Top Spin Messina WatchesTogether rinforza il proprio organico con l’arrivo di Daniele Pinto. Il club ha annunciato l’ingaggio dell’atleta novarese, classe 1999, per la stagione sportiva 2026/2027. La società “è lieta di annunciare l’ingaggio di Daniele Pinto per la stagione sportiva 2026/2027. L’atleta novarese, classe 1999, nell’annata agonistica appena conclusa si è diviso tra la Virtus Servigliano in Serie A1 e la Pro B in Francia con il Pays Compiégnois”.

“In terra transalpina ha inoltre indossato la casacca del Le Havre nel 2024/2025. Giocatore mancino, elemento completo, affidabile e dalla forte determinazione, nel massimo campionato italiano è stato protagonista con le maglie di Castel Goffredo, Verzuolo, Reggio Emilia e Bagnolese, fino all’ultima esperienza vissuta nelle Marche. Nei tanti incroci da fiero avversario della Top Spin, spicca la finale playoff scudetto giocata con il Verzuolo nel 2019 e culminata a Villa Dante con l’ultimo e decisivo singolare nel match di ritorno tra Piccolin e Pinto, valso lo storico tricolore al club del presidente Giorgio Quartuccio”.

Un percorso tra Italia, Francia e competizioni internazionali

Nell’annata agonistica appena conclusa, Pinto si è diviso tra la Virtus Servigliano in Serie A1 e la Pro B in Francia con il Pays Compiégnois. In terra transalpina aveva inoltre indossato la casacca del Le Havre nel 2024/2025. Giocatore mancino, completo, affidabile e determinato, nel massimo campionato italiano è stato protagonista con le maglie di Castel Goffredo, Verzuolo, Reggio Emilia e Bagnolese, fino all’ultima esperienza nelle Marche. Tra i tanti incroci da avversario della Top Spin, spicca la finale playoff scudetto giocata con il Verzuolo nel 2019, culminata a Villa Dante con l’ultimo e decisivo singolare nel match di ritorno tra Piccolin e Pinto, che valse lo storico tricolore al club del presidente Giorgio Quartuccio.

“A livello nazionale, proprio nello stesso anno, il piemontese ha conquistato il bronzo nel singolo ai Campionati Italiani Assoluti di Bolzano, manifestazione in cui, nelle varie edizioni, è riuscito a mettere nella sua personale bacheca diverse medaglie nel doppio maschile. Vanta, inoltre, tre titoli giovanili (Ragazzi, Allievi, Juniores) di singolo. In ambito internazionale ha collezionato il bronzo nel doppio ai Campionati Europei Cadetti del 2014 ed è stato medaglia d’oro a squadre con l’Italia e argento nel doppio ai Campionati Europei Juniores del 2016 di Zagabria, in Croazia. Bronzo nel doppio ai Campionati Europei Under 21 del 2019. Per Daniele Pinto, nel pieno della sua maturità, comincia adesso ufficialmente una nuova pagina, tutta da vivere, con la Top Spin Messina WatchesTogether”.

A livello nazionale, Pinto ha conquistato nel 2019 il bronzo nel singolo ai Campionati Italiani Assoluti di Bolzano, oltre a diverse medaglie nel doppio maschile nelle varie edizioni della manifestazione. Nel suo palmarès figurano anche tre titoli giovanili di singolo nelle categorie Ragazzi, Allievi e Juniores. In ambito internazionale ha ottenuto il bronzo nel doppio ai Campionati Europei Cadetti 2014, l’oro a squadre con l’Italia e l’argento nel doppio ai Campionati Europei Juniores 2016 di Zagabria, in Croazia, e il bronzo nel doppio ai Campionati Europei Under 21 2019. Per Daniele Pinto, nel pieno della sua maturità sportiva, comincia ufficialmente una nuova pagina con la Top Spin Messina WatchesTogether.