Temptation Island 2026 riparte dalla Calabria, Maria De Filippi avvistata sulle spiagge calabresi

Il piccolo schermo si prepara ad accogliere il ritorno di Temptation Island 2026, uno dei programmi più attesi della stagione estiva. Il docu-reality estivo è pronto a tornare su Canale 5 con una nuova edizione del viaggio nei sentimenti, tra coppie, tentatori, tentatrici e gli ormai celebri falò di confronto. Il programma, le cui registrazioni sono già terminate, andrà in onda su Canale 5 da mercoledì 24 giugno. Una collocazione che conferma la centralità di Temptation Island nel palinsesto estivo Mediaset e il suo ruolo di appuntamento televisivo capace di catalizzare l’attenzione dei telespettatori.

Al timone del racconto ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, confermatissimo alla conduzione. Il volto storico del programma accompagnerà le coppie lungo un percorso fatto di dubbi, emozioni, confronti e scelte decisive, in una formula che negli anni ha consolidato il proprio successo.

La Calabria si conferma protagonista del docu-reality

Il legame tra Temptation Island e la Calabria appare ormai sempre più saldo. Il programma ha trovato nella regione uno scenario ideale, capace di offrire al pubblico non solo la cornice televisiva delle dinamiche sentimentali, ma anche immagini suggestive di un territorio ricco di fascino.

La Calabria conquista al primo sguardo grazie alle sue acque trasparenti, alle tradizioni culinarie profonde e a scorci naturalistici mozzafiato. È proprio questa combinazione di mare, paesaggio e identità locale ad aver reso la regione una cornice particolarmente adatta al racconto televisivo del reality.

Il definitivo cambio di rotta è arrivato nel 2025, quando Temptation Island, con Filippo Bisciglia al timone, ha salutato le storiche spiagge sarde di Santa Margherita di Pula per trasferirsi sullo Jonio. Una scelta che ha segnato una nuova fase per il programma, spostando l’ambientazione da una delle location più riconoscibili delle precedenti edizioni a un territorio diverso, ma altrettanto suggestivo.

La nuova cornice dei falò di confronto

Per ospitare i nuovi e intensi falò di confronto della quattordicesima edizione, la produzione ha scelto Guardavalle Marina, tranquillo borgo in provincia di Catanzaro. La località conta poco più di quattromila abitanti, ma può vantare un litorale di grande impatto visivo. Qui la sabbia finissima incontra sfumature marine che virano dal turchese al blu notte, offrendo uno scenario particolarmente adatto alle atmosfere del programma.

Maria De Filippi tra lavoro e vacanze in Calabria

Proprio in questo scenario da sogno, Maria De Filippi ha saputo coniugare gli impegni professionali con alcuni momenti di relax. La conduttrice e produttrice è stata vista concedersi rigeneranti camminate sul bagnasciuga, in un contesto che unisce lavoro, televisione e vacanza.

A confermarlo sono gli scatti rubati pubblicati dal settimanale Gente, che ha dedicato spazio alla sua presenza in Calabria. In copertina, il magazine scrive testualmente che “la regina della tv sta per tornare in video con il programma più atteso dell’estate, ‘Temptation Island’. L’abbiamo sorpresa in Calabri”. Nelle immagini, Maria De Filippi appare sorridente mentre cammina sulla spiaggia con un costume intero e un pareo.

Filippo Bisciglia confermato alla guida del viaggio nei sentimenti

La nuova edizione di Temptation Island 2026 vedrà ancora una volta Filippo Bisciglia alla conduzione. La sua conferma rappresenta un elemento di continuità per il programma, che negli anni ha costruito una precisa identità narrativa anche grazie al suo modo di accompagnare le coppie nei momenti più delicati.

Il conduttore tornerà a guidare il pubblico attraverso il cosiddetto viaggio nei sentimenti, formula ormai entrata nel linguaggio televisivo e strettamente legata al format. Al centro resteranno le relazioni, le crisi, le domande irrisolte e i confronti finali, con i falò come momento simbolico e decisivo. La quattordicesima edizione promette quindi di ripartire dagli elementi che hanno reso riconoscibile il programma: coppie messe alla prova, emozioni forti, paesaggi estivi e una narrazione costruita attorno alla tenuta dei rapporti sentimentali.