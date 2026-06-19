Taurianova, tutto pronto per la 6ª edizione dell’Infiorata: petali, colori e arte trasformano la città in un museo a cielo aperto | INTERVISTA

È tutto pronto a Taurianova. cittadina in provincia di Reggio Calabria, per la sesta edizione dell’Infiorata, l’attesissimo evento che trasformerà la città in un grande museo a cielo aperto fatto di petali, colori e arte. La manifestazione prenderà il via proprio in queste ore e si prepara ad animare le giornate di oggi, del 20 e 21 giugno, richiamando l’attenzione del pubblico e degli osservatori.

Un museo a cielo aperto tra petali, colori e arte

La sesta edizione dell’Infiorata di Taurianova si annuncia come una manifestazione di forte impatto scenografico. La città si prepara a cambiare volto, diventando un percorso artistico diffuso nel quale i protagonisti saranno i petali, i colori e la creatività. L’immagine richiamata dal comunicato è quella di una città trasformata in un museo a cielo aperto, dove l’arte non resta confinata negli spazi tradizionali, ma invade strade e luoghi pubblici, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva. È proprio questa capacità di unire bellezza, partecipazione e identità cittadina a rendere l’evento particolarmente atteso.

Riflettori regionali e nazionali sull’evento

L’Infiorata non sarà soltanto un appuntamento locale. Secondo quanto comunicato, i riflettori regionali e nazionali sono già puntati su Taurianova e sulla sua manifestazione, segno dell’interesse crescente attorno a un evento che ha saputo conquistare attenzione oltre i confini cittadini. La sesta edizione rappresenta quindi un momento importante per la città, chiamata a mostrarsi attraverso una delle sue iniziative più suggestive.

L’attesa è alta, anche perché l’evento prenderà il via proprio in queste ore e promette di portare nel centro urbano atmosfere, immagini ed emozioni legate al linguaggio dell’arte floreale. A raccontare da vicino l’attesa per la nuova edizione dell’Infiorata di Taurianova è stato Graziano Tomarchio per StrettoWeb, che si è recato sul posto ed ha intervistato Valentina Mammana, direttore artistico dell’Infiorata di Taurianova.