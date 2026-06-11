Taurianova, successo per l’evento solidale delle Rose di Santa Rita da Cascia

Grande successo per l’evento solidale delle Rose di Santa Rita da Cascia. L’evento ha confermato ancora una volta il forte legame della città con Santa Rita e con i valori di solidarietà, fede e amore. Due giornate intense sabato 16 e domenica 17 maggio presso il sagrato del Convento dei Padri Cappuccini. L’edizione 2026 ha segnato un traguardo importante: dieci anni di impegno della Fondazione a favore dei progetti sociali e dell’assistenza alle persone più fragili. Oltre 500 punti solidali sono stati allestiti nelle regioni italiane.

L’iniziativa, dedicata alla Santa delle cause impossibili, ha visto la distribuzione delle piantine di rose

L’iniziativa, dedicata alla Santa delle cause impossibili, ha visto la distribuzione delle piantine di rose di Santa Rita a fronte di una donazione minima di 15 euro. Il ricavato è stato destinato a sostenere il progetto “Oasi di Santa Rita”, il progetto del Monastero Santa Rita da Cascia a Porto Recanati (Marche): uno spazio sul mare senza barriere, pensato per accogliere persone con disabilità, famiglie e caregiver. Non solo una struttura ricettiva no profit, ma un luogo di dignità, inclusione e gioia autentica, dove nessuno si sentirà escluso e tutti potranno vivere finalmente una vacanza. Numerose persone hanno aderito con generosità all’iniziativa, contribuendo al successo della manifestazione e dimostrando grande sensibilità verso un progetto che unisce devozione e solidarietà. Fondamentale il lavoro svolto dal gruppo delle volontarie che con impegno, dedizione e spirito di servizio, hanno curato l’organizzazione e la distribuzione delle rose durante le due giornate.

A coordinare l’iniziativa è stata la responsabile Maria Rosa D’Aloi, affiancata dalle volontarie Rita Ventra, Stella Nania, Grazia Nania, Erminia Scionti, Maria Teresa Scionti e Ivana Facciolo. “Anche quest’anno “Le Rose di Santa Rita” hanno dimostrato come un semplice gesto possa trasformarsi in un grande atto di solidarietà collettiva, capace di unire fede e amore in un aiuto concreto verso chi vive situazioni di fragilità”, ha commentato la responsabile Maria Rosa D’Aloi. L’evento solidale delle Rose di Santa Rita si conclude così con un bilancio positivo, con ben 112 piantine, vendute per un totale di 1.685,00 euro raccolti.