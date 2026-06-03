Taurianova si prepara all’8ª Infiorata: anticipazioni sui preparativi e novità dell’edizione 2026 | INTERVISTA

I motori sono già avviati a Taurianova per l’ottava edizione dell’Infiorata, l’evento che trasforma le strade della città in un percorso di arte floreale, in programma dal 19 al 21 giugno 2026. L’Infiorata di Taurianova è diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi della regione, capace di coniugare tradizione, cultura e attrattiva turistica. Mentre la città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati, i preparativi dietro le quinte si intensificano, con artisti e organizzatori al lavoro per realizzare le installazioni floreali che ogni anno stupiscono il pubblico.

I preparativi dietro le quinte

Per capire meglio come procedono i lavori, Graziano Tomarchio, per Strettoweb, intervistato il Dott. Vincenzo Furfaro, responsabile della comunicazione della manifestazione. Secondo Furfaro, i preparativi procedono a pieno ritmo e promettono sorprese anche per questa edizione: “I motori sono già avviati a Taurianova per l’ottava edizione dell’Infiorata, in programma dal 19 al 21 giugno. Ma come procedono i preparativi dietro le quinte? Graziano Tomarchio lo ha chiesto al Dott. Vincenzo Furfaro, responsabile della comunicazione della manifestazione, che ci anticipa cosa dobbiamo aspettarci quest’anno.” Le parole del responsabile sottolineano l’impegno organizzativo necessario per coordinare artisti, volontari e fornitori di fiori, garantendo che ogni dettaglio rispetti la qualità e la tradizione dell’evento.

Le aspettative per l’edizione 2026

L’Infiorata di Taurianova è un momento in cui la comunità locale si mobilita, creando un percorso di colori, disegni e forme che celebra la cultura e l’arte floreale. Grazie al lavoro coordinato dalla squadra organizzativa, quest’anno ci si attende un evento ancora più spettacolare, con nuovi temi artistici e installazioni innovative. L’obiettivo è non solo mantenere alto il livello artistico della manifestazione, ma anche attirare visitatori da tutta la regione e contribuire alla valorizzazione turistica del territorio.

La magia dei fiori come simbolo di Taurianova

L’Infiorata rappresenta per Taurianova un’occasione di valorizzazione della propria identità culturale, trasformando le vie della città in opere d’arte a cielo aperto. Ogni anno, cittadini e artisti collaborano per creare quadri floreali che raccontano storie, tradizioni e simboli locali. Questa ottava edizione conferma come l’Infiorata sia diventata un evento di riferimento non solo per gli appassionati di arte e fiori, ma anche per chi cerca esperienze culturali uniche e immersive.

Un evento tra arte, tradizione e comunità

L’edizione 2026 dell’Infiorata di Taurianova si preannuncia come un appuntamento imperdibile. Tra colori vivaci, disegni sorprendenti e la partecipazione attiva della comunità, la manifestazione continua a rafforzare il legame tra arte, tradizione e territorio. Grazie all’impegno di organizzatori come il Dott. Vincenzo Furfaro, i cittadini e i visitatori potranno vivere tre giorni di emozioni, bellezza e cultura, consolidando l’Infiorata come una delle principali eccellenze della Calabria.