Taurianova, “Radici e Futuro” sul Primo Consiglio comunale: “sulla trasparenza servono atti, non solo parole”

Nel primo Consiglio comunale della nuova consiliatura, il Partito Democratico di Taurianova e Radici e Futuro hanno ribadito, attraverso l’intervento del consigliere comunale di opposizione Raffaele Loprete, “la necessità di riportare il confronto politico sul terreno degli atti, della programmazione e della responsabilità amministrativa. Tra i diversi richiami di rito alla collaborazione istituzionale, alla trasparenza e al rispetto democratico, l’intervento del consigliere Loprete ha posto una questione concreta: la partecipazione del Comune di Taurianova al bando Sport e Periferie 2026 con un progetto riguardante lo stadio Tony Battaglia. Dalla documentazione disponibile emergono profili che meritano chiarimenti politici e amministrativi. La scelta della Giunta è stata assunta senza un’adeguata informazione alla cittadinanza e senza un reale confronto pubblico su un tema centrale per lo sport taurianovese. Preoccupa, inoltre, il contenuto del progetto presentato, che non sembrerebbe tenere adeguatamente conto delle misure e dei requisiti necessari per garantire un utilizzo pieno e funzionale dell’impianto, anche in prospettiva di crescita delle società sportive cittadine”.

“Taurianova potrebbe trovarsi a sostenere un esborso di almeno 300 mila euro”

“Il rischio è evidente: in caso di eventuale finanziamento, Taurianova potrebbe trovarsi a sostenere un esborso di almeno 300 mila euro per un intervento che, se non correttamente impostato, potrebbe non rispondere pienamente alle reali esigenze sportive della città. Particolarmente rilevante è anche l’assenza, tra gli allegati della delibera, del DIP – Documento di Indirizzo alla Progettazione, atto fondamentale per comprendere la reale portata tecnica, economica e funzionale dell’intervento. Altro che trasparenza. Altro che programmazione. Altro che collaborazione. Questa era l’occasione per dimostrare nei fatti quella disponibilità al confronto tanto richiamata a parole dai banchi della maggioranza. Invece, su una questione rilevante per la città, si è scelta la strada di una decisione poco spiegata, poco condivisa e, per quanto emerge dagli atti disponibili, tecnicamente discutibile. Come se non bastasse, mentre il consigliere Loprete stava informando i cittadini anche sulla recente determina della Città Metropolitana che prevede lo stanziamento di 130 mila euro per arrivare finalmente all’apertura del Palazzetto dello Sport di Taurianova, il suo intervento è stato bruscamente e poco correttamente interrotto dal Presidente del Consiglio comunale”, rimarca la nota.

“Un fatto politicamente grave. La brusca e immotivata interruzione ha impedito al consigliere Loprete anche di esprimere il proprio punto di vista sulla composizione della nuova Giunta comunale. A suo parere, la Giunta appare debole e condizionata da equilibri interni più che da una scelta fondata su competenze, esperienze e capacità amministrative. Anche le ipotesi politiche circolate in questi giorni su possibili futuri subentri in Consiglio comunale sembrano confermare una composizione dell’esecutivo più orientata alla gestione degli equilibri interni che alla valorizzazione delle migliori competenze disponibili. Una scelta che, sul piano politico, rischia di privilegiare logiche di compensazione rispetto all’interesse concreto della comunità taurianovese. Perché il Consiglio comunale non può essere il luogo delle frasi solenni sulla democrazia e sulla partecipazione e poi diventare, nei fatti, il luogo in cui si limita la voce dell’opposizione proprio quando questa entra nel merito degli atti, informa la cittadinanza e pone questioni concrete di interesse pubblico”, evidenzia la nota.

Il Pd Taurianova e Radici e Futuro “ritengono necessario che l’Amministrazione comunale chiarisca pubblicamente contenuti, obiettivi, costi e prospettive del progetto relativo allo stadio Tony Battaglia, rendendo disponibili tutti gli atti necessari a una valutazione completa. Allo stesso modo, chiediamo che sulla vicenda del Palazzetto dello Sport vengano forniti tempi certi, informazioni chiare e un percorso amministrativo trasparente, affinché una struttura attesa da anni possa essere finalmente restituita alla comunità”. “Radici e Futuro” e il Partito Democratico di Taurianova continueranno “a fare opposizione con serietà, documenti alla mano, senza pregiudizi ma senza sconti. La città non ha bisogno di annunci”.