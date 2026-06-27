Taurianova, nasce il Movimento Femminile del PD “Noi ci siamo”

Si è svolta ieri, venerdì 26 giugno, presso l’ex mercato coperto di Taurianova, l’iniziativa “Noi ci siamo”, promossa dal Partito Democratico di Taurianova – circolo “W. Schepis” per presentare alla città il nuovo Movimento Femminile del PD Taurianova. Una serata partecipata e ricca di contenuti, che ha segnato l’avvio di un percorso politico, sociale e culturale aperto alle donne del territorio, con l’obiettivo di costruire uno spazio stabile di confronto, proposta e impegno civile. L’iniziativa si è aperta con i saluti di Enzo Borgese, segretario del circolo PD Taurianova “W. Schepis”, e di Giuseppe Ranuccio, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria. A introdurre i lavori è stata la coordinatrice Nadia Scarfò.

Hanno portato il proprio contributo Maria Teresa Fragomeni, sindaca di Siderno, Teresa Esposito, portavoce della Conferenza delle Donne Democratiche della Calabria, ed Eliana Ciappina, segretaria del circolo PD di Palmi. Barbara Panetta e Tania Bruzzese, pur impossibilitate a partecipare, hanno fatto pervenire la propria vicinanza all’iniziativa. “Questo è il giorno zero del Movimento Femminile PD Taurianova: un punto di partenza per tutte le donne, giovani e meno giovani, che vogliono far sentire la propria voce e il proprio impegno, non solo nella politica, ma anche nella cultura e nel sociale”, è stato sottolineato nel corso della presentazione.

Partecipazione, diritti e protagonismo femminile

Il titolo “Noi ci siamo” ha rappresentato il senso più profondo dell’incontro: affermare una presenza, rivendicare protagonismo, costruire partecipazione. Le donne non sono soltanto madri, studentesse o lavoratrici, ma una risorsa fondamentale per l’intera comunità. Nel corso della serata è stato ribadito che il Movimento Femminile non nasce come iniziativa episodica o legata alle sole scadenze elettorali, ma come percorso continuativo, capace di costruire relazioni, ascolto, collaborazione e proposta politica. “Questo movimento ha bisogno di presenza e di impegno. Non solo nei momenti elettorali, ma attraverso un lavoro continuo, serio e silenzioso, capace di costruire rapporti di collaborazione e condivisione”.

Al centro del confronto sono stati posti temi decisivi: il valore delle donne nella cultura e nella società, il contrasto alla violenza di genere e alla cultura patriarcale, la difesa dei diritti sociali, la parità salariale, il welfare, il lavoro, la sanità, la scuola pubblica e il diritto a restare nella propria terra senza dover scegliere tra realizzazione personale e radici. Particolarmente forte il richiamo alla necessità di trasformare la partecipazione femminile in azione politica concreta. “Lo spazio delle donne non deve essere richiesto: deve essere riconosciuto, praticato e costruito ogni giorno. La politica cambia quando smette di guardare soltanto ai numeri e torna a vedere le persone, i bisogni e la vita reale delle comunità”.

Restare in Calabria, welfare e pari opportunità

Nel corso degli interventi è stato evidenziato anche il peso che l’assenza di un sistema adeguato di welfare continua a scaricare sulle donne, spesso chiamate a tenere insieme lavoro, famiglia, cura degli anziani, figli e impegno sociale. “Non basta dire alle ragazze e ai giovani di restare in Calabria. Bisogna creare le condizioni perché possano farlo: lavoro dignitoso, servizi, sanità, casa, diritti e pari opportunità. Solo così la scelta di restare diventa davvero libera”.

L’iniziativa ha avuto anche un importante valore culturale. A fare da cornice alla serata sono state le opere dell’artista Floriana Sorbara, nata e cresciuta a Giffone, laureata magistrale in Ingegneria Edile e Architettura presso l’Università Tor Vergata di Roma. La presenza dei suoi lavori ha arricchito il confronto politico, confermando la volontà del Movimento Femminile PD Taurianova di intrecciare partecipazione, cultura, bellezza e impegno civile.

Il Partito Democratico di Taurianova ringrazia tutte le persone intervenute, chi ha portato il proprio contributo alla discussione, chi ha collaborato all’organizzazione e quanti hanno scelto di condividere l’avvio di questo nuovo percorso. Una partecipazione che conferma il valore di una comunità democratica aperta, viva e capace di costruire insieme nuove occasioni di confronto, impegno e proposta.

“Noi ci siamo” non è stato soltanto il titolo di un evento, ma l’inizio di un cammino. Un cammino che il PD Taurianova intende portare avanti con responsabilità, apertura e determinazione, perché la partecipazione delle donne sia una componente ordinaria e indispensabile della vita democratica della comunità.