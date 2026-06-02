Taurianova, l’Infiorata 2026 rende omaggio a Gianni Versace

L’Infiorata di Taurianova 2026 quest’anno sarà dedicata al tema del

“Made in Italy – Il Genio Creativo Italiano” e fra le tante attività che la

caratterizzeranno ci sarà lo splendido omaggio a una delle figure più

straordinarie che l’Italia abbia donato al mondo della moda: Gianni

Versace. Tra i bozzetti che prenderanno vita lungo il suggestivo tappeto floreale della manifestazione, uno sarà interamente dedicato proprio al celebre stilista calabrese, simbolo di talento, innovazione e creatività senza confini. Una scelta che nasce dal desiderio di celebrare non solo un protagonista della moda internazionale, ma anche un uomo che,

partendo dalla Calabria, è riuscito a conquistare le passerelle e le capitali

del mondo con il suo stile inconfondibile.

Gianni Versace ha rappresentato l’essenza più autentica del Made in Italy

Gianni Versace ha rappresentato l’essenza più autentica del Made in Italy: la capacità di trasformare arte, cultura, tradizione e bellezza in un

linguaggio universale. Le sue creazioni hanno rivoluzionato il concetto

stesso di moda, fondendo eleganza, audacia e innovazione in un mix che ancora oggi continua a ispirare generazioni di designer di tutto il mondo. L’omaggio floreale dell’Infiorata vuole essere un tributo alla sua visione, al suo coraggio creativo e alle sue radici calabresi. Attraverso migliaia di petali colorati, i maestri infioratori racconteranno la storia di un personaggio che si è distinto per il suo modo autentico ed originale di trasformare il proprio talento in un patrimonio culturale riconosciuto in tutto il mondo. La scelta di dedicare uno dei quadri floreali a Gianni Versace assume un valore particolarmente significativo per la comunità calabrese.

Celebrarne la figura significa ricordare come il genio e la creatività possano nascere anche in territori lontani dai grandi centri internazionali, in quel Sud del Mondo che sta diventando motivo di orgoglio e riscatto per intere comunità. Con questo omaggio, l’Infiorata di Taurianova conferma la propria vocazione a valorizzare le eccellenze italiane e a raccontare, attraverso l’arte effimera dei fiori, le storie di donne e uomini che hanno reso grande il nome dell’Italia nel mondo. Nei prossimi giorni verranno annunciati tutti i bozzetti di questa edizione. Nel 2026, dunque, tra i colori e i profumi dell’Infiorata, sboccerà anche il ricordo di Gianni Versace: un genio creativo che continua a vivere nelle sue opere e nell’ammirazione di milioni di persone, simbolo eterno dell’eccellenza italiana.