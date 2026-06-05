Taurianova, l’ex assessore Maria Fedele: “la città è spaccata, continueremo a lavorare e vigilare” | INTERVISTA

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’ex assessore del comune di Taurianova, Maria Fedele ha tracciato con chiarezza la sua nuova linea d’azione, annunciando un’opposizione intransigente e determinata nei confronti dell’attuale amministrazione. Fedele, forte del consenso ricevuto alle urne, ha infatti assicurato che il lavoro del suo gruppo non si fermerà con la sconfitta elettorale. L’ex assessore ha sintetizzato la propria posizione con una dichiarazione netta: “la città è spaccata, abbiamo perso per pochi voti, continueremo a lavorare e vigilare”.

Maria Fedele dopo il voto a Taurianova: opposizione intransigente

La sconfitta elettorale non sembra aver indebolito la volontà politica di Maria Fedele, che si prepara a svolgere un ruolo attivo dai banchi dell’opposizione. Le sue parole descrivono un quadro politico segnato da una competizione molto combattuta e da una città divisa nelle scelte espresse alle urne. Il riferimento alla città “spaccata” indica una lettura precisa del risultato elettorale: secondo l’ex assessore, il margine ristretto della sconfitta conferma l’esistenza di un consenso significativo attorno alla coalizione uscita battuta. Da qui nasce la promessa di un’azione politica costante, orientata al controllo dell’attività amministrativa e alla prosecuzione del lavoro avviato.

Il consenso personale rivendicato dall’ex assessore

Un altro elemento rilevante riguarda il risultato personale ottenuto da Maria Fedele. Sollecitata da Graziano Tomarchio sul proprio peso elettorale, l’ex assessore ha rivendicato il dato delle urne come segnale di fiducia da parte dei cittadini. La dichiarazione è chiara: “ho preso più voti rispetto alla scorsa tornata elettorale”. Una frase che Fedele ha utilizzato per sottolineare la crescita del proprio consenso personale e rafforzare la legittimazione del suo ruolo nella nuova fase politica.