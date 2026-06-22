Taurianova, il Circolo PD Taurianova rafforza il direttivo e avvia il Movimento Femminile

Il Circolo PD Taurianova “W. Schepis” rafforza la propria struttura organizzativa e apre una nuova fase di iniziativa politica sul territorio. Nel corso dell’ultima assemblea dei tesserati è stato deliberato l’ampliamento del direttivo con l’ingresso di Nadia Scarfò, Bruno Parrone e Giuseppe Crisarà. “La scelta punta a dare maggiore continuità al lavoro del Circolo, rafforzando la presenza del Partito Democratico nella vita cittadina e sostenendo la crescita di un’area democratica e progressista radicata nella comunità” si legge in una nota. La prima decisione assunta dal nuovo direttivo riguarda la nascita del Movimento Femminile del Circolo PD Taurianova “W. Schepis”, pensato per valorizzare il protagonismo delle donne nella vita politica e sociale della città.

L’iniziativa “Noi ci siamo!”

“La prima decisione del nuovo direttivo riguarda la nascita del Movimento Femminile del Circolo PD Taurianova “W. Schepis”, pensato per valorizzare il protagonismo delle donne nella vita politica e sociale della città. Il tema sarà al centro dell’iniziativa pubblica “Noi ci siamo!”, in programma venerdì 26 giugno 2026, alle ore 19:00, presso l’ex mercato coperto di Taurianova. L’incontro sarà dedicato a il ruolo delle donne in politica e le prospettive future, con un confronto sulla partecipazione femminile, sulla rappresentanza e sulla cultura della parità”. L’appuntamento si terrà dunque venerdì 26 giugno 2026, alle ore 19:00, presso l’ex mercato coperto di Taurianova. Al centro dell’incontro ci saranno il ruolo delle donne in politica, le prospettive future, la partecipazione femminile, la rappresentanza e la cultura della parità.

“Sono previsti i saluti del Segretario del Circolo PD Taurianova “W. Schepis”, Enzo Borgese. La presentazione del Movimento Femminile sarà affidata alla coordinatrice Nadia Scarfò. Interverranno Maria Teresa Fragomeni, Sindaca di Siderno, amministratrice con consolidata esperienza istituzionale e già assessora regionale; Tania Bruzzese, Presidente dell’Assemblea metropolitana del Partito Democratico, impegnata sui temi dei diritti e della rappresentanza femminile; ed Eliana Ciappina, Segretaria del Circolo PD Palmi, progettista sociale e giornalista, già assessora alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Palmi. Il Circolo PD Taurianova “W. Schepis” invita la cittadinanza a partecipare numerosa. L’appuntamento segna l’avvio di un lavoro politico nuovo, aperto alla città e rivolto alla comunità taurianovese”.

I saluti saranno affidati al segretario del Circolo PD Taurianova “W. Schepis”, Enzo Borgese, mentre la presentazione del Movimento Femminile sarà curata dalla coordinatrice Nadia Scarfò. Previsti gli interventi di Maria Teresa Fragomeni, Sindaca di Siderno, amministratrice con consolidata esperienza istituzionale e già assessora regionale; Tania Bruzzese, Presidente dell’Assemblea metropolitana del Partito Democratico, impegnata sui temi dei diritti e della rappresentanza femminile; ed Eliana Ciappina, Segretaria del Circolo PD Palmi, progettista sociale e giornalista, già assessora alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Palmi. L’iniziativa segna l’avvio di un nuovo lavoro politico del Circolo, aperto alla città e rivolto alla comunità taurianovese.