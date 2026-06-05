Taurianova, Biasi dopo la sconfitta elettorale: “faremo un’opposizione dura” | INTERVISTA

L’ex sindaco di Taurianova, Roy Biasi, rompe il silenzio dopo l’esito della tornata elettorale che non gli ha consentito di ottenere il bis alla guida dell’amministrazione comunale. Intercettato dai microfoni di Graziano Tomarchio per Strettoweb, il primo cittadino uscente ha commentato il risultato elettorale, segnato dalla sconfitta della sua coalizione e dall’apertura di una nuova fase politica per la città.

Roy Biasi commenta il risultato elettorale a Taurianova

Il risultato delle elezioni a Taurianova ha segnato la fine dell’esperienza amministrativa guidata da Roy Biasi, che ha dovuto prendere atto del mancato rinnovo del mandato. La sconfitta elettorale, arrivata al termine di una campagna amministrativa decisiva per gli equilibri politici locali, apre ora una nuova fase nei rapporti tra maggioranza e minoranza. Biasi ha scelto di intervenire subito dopo il voto, affidando ai microfoni di Strettoweb una prima valutazione politica. Pur nella delusione per il mancato bis, l’ex primo cittadino ha tracciato una direzione precisa per la coalizione che lo ha sostenuto, spostando l’attenzione dal risultato elettorale al ruolo che il suo gruppo intende assumere nei prossimi anni.

L’annuncio dell’ex sindaco: “faremo un’opposizione dura”

Il passaggio più rilevante delle dichiarazioni di Roy Biasi riguarda il futuro della sua coalizione tra i banchi della minoranza. L’ex sindaco ha annunciato una linea di ferma vigilanza nei confronti della nuova amministrazione, sintetizzandola in una frase destinata a segnare l’avvio della nuova consiliatura: “faremo un’opposizione dura”. Si tratta di una presa di posizione politica chiara, con cui Biasi intende rassicurare i propri elettori e, allo stesso tempo, inviare un messaggio alla nuova giunta. La minoranza, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino uscente, non resterà ai margini del dibattito amministrativo, ma seguirà con attenzione ogni decisione destinata a incidere sulla vita pubblica di Taurianova.

La minoranza pronta a vigilare sugli atti della nuova giunta

L’ex sindaco ha assicurato che il suo gruppo vigilerà con rigore e senza sconti su ogni atto e scelta della nuova amministrazione. Il controllo politico e amministrativo diventa così il perno della strategia annunciata da Roy Biasi dopo la sconfitta. La futura opposizione, nelle intenzioni del primo cittadino uscente, sarà orientata esclusivamente all’interesse dei cittadini di Taurianova. Questo significa che ogni provvedimento della nuova giunta sarà valutato nel merito, con particolare attenzione agli effetti concreti sulla comunità e sulla gestione della cosa pubblica.

Il ruolo di Roy Biasi nel futuro amministrativo della città

La sconfitta elettorale non sembra quindi tradursi in un arretramento politico per Roy Biasi. Al contrario, l’ex sindaco ha indicato una linea di presenza attiva, fondata sulla vigilanza e sul confronto serrato con la nuova maggioranza. Nel nuovo quadro amministrativo di Taurianova, la minoranza guidata dal primo cittadino uscente punta a mantenere alta l’attenzione sugli atti della giunta, rivendicando un ruolo di garanzia e controllo. La dichiarazione “faremo un’opposizione dura” sintetizza l’impostazione scelta da Biasi e anticipa il clima politico che potrebbe caratterizzare i prossimi mesi.