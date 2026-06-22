Tasse automobilistiche 2024, l’annuncio dell’ACI di Reggio Calabria sui pagamenti

Ultimi giorni per regolarizzare il pagamento delle tasse automobilistiche relative all’anno tributario 2024. L’Automobile Club Reggio Calabria comunica che, su richiesta della Regione Calabria, a decorrere dal 1° luglio 2026 sarà inibita la riscossione ordinaria. La scadenza utile per il versamento è fissata al 30 giugno 2026. Dopo tale data, le somme non corrisposte saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero mediante iscrizione a ruolo, con l’applicazione degli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente.

“Si comunica che, su richiesta della Regione Calabria, a decorrere dal 1° luglio 2026 sarà inibita la riscossione ordinaria delle tasse automobilistiche relative all’anno tributario 2024”. Così in una nota l’Automobile Club Reggio Calabria. “I contribuenti interessati potranno regolarizzare la propria posizione effettuando il pagamento entro il termine sopra indicato presso la sede dell’Automobile Club di Reggio Calabria di Via Giuseppe De Nava 43 tutti i giorni dalle ore 08-13.30 e 14.30-18.30 sabato 09-13, e, presso tutte le delegazioni ACI presenti sul territorio regionale”.

“Si invita pertanto l’utenza a provvedere al versamento entro il 30 giugno 2026, al fine di evitare l’avvio delle procedure di riscossione coattiva. A partire dal 1° luglio 2026, infatti, le somme non corrisposte saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero mediante iscrizione a ruolo, con l’applicazione degli eventuali oneri previsti dalla normativa vigente. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici ACI competenti o alle delegazioni autorizzate presenti sul territorio”.

I contribuenti potranno quindi rivolgersi alla sede dell’Automobile Club di Reggio Calabria, in via Giuseppe De Nava 43, aperta tutti i giorni dalle 08 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30, il sabato dalle 09 alle 13, oppure alle delegazioni ACI presenti sul territorio regionale.