Taormina, oltre 1 milione di euro per la messa in sicurezza della frana di Costa Don Lappio

Un importante finanziamento è stato destinato alla messa in sicurezza della frana di Costa Don Lappio a Taormina. A darne notizia è il sindaco Cateno De Luca, che ha dichiarato: “Oltre un milione di euro per la messa in sicurezza della frana di Costa Don Lappio a Taormina! Un altro risultato concreto che dimostra cosa significa buona amministrazione: non annunci, ma fatti”.

Un intervento atteso da anni

Si tratta di 1.003.441,34 euro destinati al consolidamento del versante nell’area sottostante il cimitero comunale, un intervento rimasto bloccato per anni a causa di lungaggini burocratiche. Il sindaco De Luca ha sottolineato: “dopo anni in cui questo intervento era rimasto bloccato nei meccanismi burocratici, oggi arrivano le risorse per un’opera fondamentale per la sicurezza del territorio.”

L’impegno dell’amministrazione comunale

Il finanziamento arriva dopo un lungo lavoro dell’amministrazione comunale, che ha affrontato pratiche ferme da oltre dieci anni. De Luca ha spiegato: “Quando ci siamo insediati abbiamo scelto di non lasciare indietro nulla, nemmeno le pratiche più complicate e ferme da oltre dieci anni. Abbiamo rimesso in moto l’iter amministrativo, completato la progettazione esecutiva e portato a casa il finanziamento”.

Dettagli tecnici dei lavori

I lavori previsti includono interventi di ingegneria naturalistica, sistemi di regimazione delle acque e la costruzione di una paratia di pali a sostegno della strada comunale. Opere che, come evidenziato dal sindaco, significano “più sicurezza per i cittadini e per la viabilità.” Questo intervento rappresenta un passo concreto nella difesa del territorio, basata su programmazione, lavoro quotidiano e capacità di dialogo con gli enti sovracomunali.

La visione della buona amministrazione

Cateno De Luca ha ribadito il concetto di efficacia amministrativa, dichiarando: “la difesa del territorio non è uno slogan: è programmazione, lavoro quotidiano e capacità di interlocuzione con gli enti sovracomunali. Questo è il senso della buona amministrazione: trasformare problemi fermi da anni in opere concrete.” L’intervento sulla frana di Costa Don Lappio rappresenta quindi non solo un investimento economico, ma anche un segnale chiaro di attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla tutela della viabilità locale.