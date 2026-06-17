Taormina in cima alla graduatoria nazionale, quasi 7 milioni per il progetto “AMURI”

Taormina conquista un risultato di rilievo nazionale nel bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato alla riqualificazione delle aree dismesse e in disuso. Su quasi mille Comuni partecipanti, soltanto sessanta hanno ottenuto il finanziamento e il Comune siciliano figura tra gli enti ammessi, collocandosi in cima alla graduatoria nazionale. A darne notizia è il sindaco Cateno De Luca, che sottolinea il valore del risultato raggiunto dall’amministrazione comunale e il peso strategico delle risorse ottenute per il futuro della città. “Mentre tanti parlano, noi portiamo risultati! Su quasi mille Comuni che hanno partecipato al bando nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riqualificazione delle aree dismesse e in disuso, soltanto sessanta hanno ottenuto il finanziamento. Taormina è tra questi ed è in cima alla graduatoria nazionale”, rimarca De Luca.

Taormina unico Comune siciliano ammesso al finanziamento

Il dato politico e amministrativo più significativo riguarda il primato regionale: Taormina è l’unico Comune siciliano ammesso al finanziamento. Un risultato che consente alla città di programmare un investimento da quasi 7 milioni di euro attraverso il progetto “AMURI”. Il finanziamento rappresenta una leva importante per intervenire su immobili e spazi di valore storico, oggi al centro di una strategia di recupero e valorizzazione. L’obiettivo indicato dall’amministrazione non è limitato alla riqualificazione edilizia, ma punta a trasformare beni inutilizzati in luoghi capaci di generare sviluppo, lavoro e cultura. “Siamo l’unico Comune siciliano ammesso al finanziamento e potremo realizzare un investimento da quasi 7 milioni di euro con il progetto “AMURI”, evidenzia De Luca.