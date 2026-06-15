Taormina, avviate le prime attività operative di Equità Urbana S.p.A.: focus su banca dati del contribuente e digitalizzazione dei servizi

A Taormina entra nel vivo il percorso operativo di Equità Urbana S.p.A., la società chiamata a rafforzare l’organizzazione dei servizi legati alle entrate e al rapporto tra cittadini e amministrazione. La notizia più rilevante per i contribuenti riguarda l’avvio delle prime attività per la realizzazione della banca dati unica del contribuente e la predisposizione di un nuovo sistema informativo pensato per rendere più trasparenti, semplici e rapidi i servizi comunali.

Il sindaco Cateno De Luca ha comunicato l’esito dell’incontro operativo svolto tra l’Amministrazione comunale e la società Equità Urbana S.p.A., alla presenza delle figure amministrative e societarie coinvolte nel percorso di strutturazione. Un passaggio che conferma la volontà del Comune di procedere verso la piena operatività della società e verso una gestione più digitale e accessibile delle posizioni contabili dei contribuenti.

De Luca: “si è svolto oggi l’incontro operativo tra l’Amministrazione comunale e la società Equità Urbana”

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, ha illustrato i contenuti della riunione e gli obiettivi fissati per la nuova fase di lavoro. Nella sua dichiarazione, il primo cittadino ha sottolineato il ruolo dell’incontro come momento di verifica e programmazione.

De Luca ha dichiarato: “si è svolto oggi l’incontro operativo tra l’Amministrazione comunale e la società Equità Urbana S.p.A., alla presenza del segretario generale, della dottoressa La Torre, del presidente della società e dei componenti del collegio sindacale. Nel corso della riunione sono state illustrate le prime attività già avviate dalla società, con particolare riferimento alla realizzazione della banca dati unica del contribuente e alla predisposizione di un nuovo sistema informativo finalizzato a migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione. Tra gli obiettivi prioritari vi è infatti la creazione di una piattaforma digitale che consenta ai contribuenti di accedere direttamente alla propria posizione contabile, consultare la documentazione di interesse e gestire online le pratiche, garantendo maggiore trasparenza, semplificazione e rapidità nei servizi”.

“L’Amministrazione ha inoltre impartito le direttive necessarie per l’avvio delle procedure di selezione del personale che andrà ad integrare quello previsto in trasferimento dal Comune. Le assunzioni avverranno attraverso procedure pubbliche e mediante la costituzione di apposite long list di professionisti, secondo quanto previsto dal piano industriale della società. L’incontro ha rappresentato un primo momento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati a Equità Urbana, confermando il percorso di strutturazione e piena operatività della società. Il prossimo appuntamento è stato fissato per il 6 luglio 2026, quando verrà presentata una relazione dettagliata sulle attività svolte dal Comune e da Equità Urbana in materia di recupero delle entrate, con aggiornamento dei dati alla data del 30 giugno 2026″, conclude il sindaco.

Banca dati unica del contribuente, il cuore del nuovo sistema

Uno dei punti centrali dell’incontro riguarda la realizzazione della banca dati unica del contribuente. Si tratta di un passaggio considerato strategico per migliorare la gestione delle informazioni, rendere più ordinato il rapporto tra cittadini e Comune e costruire una base informativa più efficace per le attività amministrative.

La banca dati unica consentirà di concentrare e organizzare le posizioni dei contribuenti in un sistema più strutturato, superando frammentazioni e difficoltà di consultazione. Per una realtà amministrativa come Taormina, l’obiettivo è rendere più chiara la posizione contabile di ciascun contribuente e facilitare la gestione delle pratiche con l’ente.

Il tema non riguarda soltanto l’efficienza interna degli uffici, ma anche la qualità del servizio offerto ai cittadini. Una banca dati più completa e ordinata può infatti ridurre tempi, incertezze e passaggi burocratici, migliorando la comunicazione tra amministrazione e utenza.

Piattaforma digitale per i contribuenti: accesso online a documenti, pratiche e posizione contabile

La novità destinata ad avere l’impatto più diretto sui cittadini è la creazione di una piattaforma digitale che permetterà ai contribuenti di accedere direttamente alla propria posizione contabile, consultare la documentazione di interesse e gestire online le pratiche.

Secondo quanto comunicato dal sindaco, questo strumento dovrà garantire maggiore trasparenza, semplificazione e rapidità nei servizi. In concreto, il cittadino potrà avere un accesso più immediato alle informazioni che lo riguardano, senza dover dipendere esclusivamente da passaggi fisici o richieste agli uffici.

La digitalizzazione diventa così una leva per migliorare il rapporto tra Comune di Taormina e contribuenti. L’obiettivo è costruire un sistema più moderno, capace di ridurre distanze, velocizzare le procedure e rendere più tracciabile la gestione delle pratiche.

Recupero delle entrate e trasparenza amministrativa

L’attività di Equità Urbana S.p.A. si inserisce nel più ampio tema del recupero delle entrate, un settore delicato per ogni amministrazione comunale. La riunione ha rappresentato un primo momento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla società, confermando il percorso verso la sua piena operatività.

Il recupero delle entrate non viene presentato soltanto come un’attività contabile, ma come parte di un processo organizzativo più ampio. La costruzione di una banca dati unica, l’adozione di un nuovo sistema informativo e la creazione di una piattaforma digitale dovranno contribuire a rendere più chiara la situazione dei contribuenti e più efficace l’azione amministrativa.

Per i cittadini, il punto centrale sarà la possibilità di interagire con l’ente in modo più semplice e trasparente. Per il Comune, invece, la sfida sarà rendere più efficiente il sistema di gestione e monitoraggio delle entrate.

Selezione del personale, procedure pubbliche e long list di professionisti

Durante l’incontro, l’Amministrazione comunale ha impartito anche le direttive necessarie per avviare le procedure di selezione del personale che andrà a integrare quello previsto in trasferimento dal Comune.

Le assunzioni, come precisato da Cateno De Luca, avverranno attraverso procedure pubbliche e mediante la costituzione di apposite long list di professionisti, secondo quanto previsto dal piano industriale della società.

Questo passaggio è fondamentale per la strutturazione di Equità Urbana S.p.A., perché la piena operatività della società dipenderà anche dalla capacità di dotarsi delle competenze necessarie. Il rafforzamento del personale dovrà accompagnare l’avvio dei nuovi strumenti digitali e il consolidamento delle attività sul fronte delle entrate.

Equità Urbana verso la piena operatività

L’incontro tra Comune ed Equità Urbana S.p.A. è stato definito come un primo momento di verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati alla società. Il percorso, secondo quanto riferito dal sindaco, conferma la fase di strutturazione e di progressiva piena operatività.

La società è quindi chiamata a tradurre gli indirizzi amministrativi in attività concrete. La costruzione del nuovo sistema informativo, l’organizzazione della banca dati, la predisposizione della piattaforma digitale e l’avvio delle selezioni rappresentano i tasselli principali di questa fase.

Per l’amministrazione guidata da Cateno De Luca, il passaggio ha anche un valore politico-amministrativo: dimostrare che il progetto di Equità Urbana sta procedendo con obiettivi definiti, controlli periodici e una programmazione orientata ai risultati.

Prossima verifica il 6 luglio 2026 con i dati aggiornati al 30 giugno

Il prossimo appuntamento è già stato fissato per il 6 luglio 2026. In quella data verrà presentata una relazione dettagliata sulle attività svolte dal Comune di Taormina e da Equità Urbana in materia di recupero delle entrate.

La relazione conterrà l’aggiornamento dei dati alla data del 30 giugno 2026, consentendo una verifica puntuale dello stato di avanzamento delle attività. Questo passaggio sarà importante per misurare gli effetti del lavoro avviato e per valutare l’efficacia degli strumenti messi in campo.

La programmazione di una nuova verifica conferma l’intenzione dell’amministrazione di seguire l’evoluzione del percorso con un monitoraggio strutturato, evitando che l’avvio della società resti un atto formale privo di controllo operativo.

Taormina punta su digitalizzazione e semplificazione dei servizi

La vicenda di Equità Urbana S.p.A. si colloca dentro un obiettivo più ampio: rendere più moderno il rapporto tra amministrazione e cittadini. La piattaforma digitale per i contribuenti, la banca dati unica e il nuovo sistema informativo rappresentano gli strumenti attraverso cui il Comune punta a semplificare l’accesso ai servizi e a migliorare la gestione delle pratiche.

Per i contribuenti, la prospettiva è quella di poter consultare documenti, verificare la propria posizione e gestire pratiche online con maggiore facilità. Per il Comune, invece, il nuovo modello dovrà garantire maggiore efficienza, più controllo sulle entrate e una capacità organizzativa più solida.

La notizia centrale, dunque, è che Taormina ha avviato la fase operativa di un percorso destinato a incidere direttamente sul rapporto tra cittadini, imprese e amministrazione. Il prossimo banco di prova sarà la relazione del 6 luglio 2026, quando saranno presentati i dati aggiornati sulle attività di recupero delle entrate e sul lavoro svolto da Equità Urbana S.p.A..